Les "vaccins" Covid-19 à 250 dollars sur le Darknet

décembre 2020 par Check Point

Bien que la pandémie de Covid-19 continue de se propager et de perturber nos vies, nos sociétés et nos économies, une lumière apparaît maintenant au bout du tunnel. Plusieurs vaccins sont en cours d’accélération vers une production de masse dans une course pour surmonter la crise de Covid et, à plus long terme, pour améliorer notre réponse aux futures pandémies.

L’année dernière a été marquée par un effort mondial sans précédent pour mettre au point des vaccins qui permettront de mettre fin à la pandémie, sous les yeux du monde entier. Et nous constatons des progrès. Le vaccin de Pfizer Inc. et de BioNTech SE a déjà été approuvé au Royaume-Uni, et d’autres pays devraient suivre dans les semaines à venir après qu’une étude ait montré qu’il était efficace à 95 %, tandis que les vaccins de Moderna Inc. et le vaccin russe Spoutnik ont obtenu des résultats similaires, selon les analyses des essais. AstraZeneca Plc et son partenaire, l’université d’Oxford, ont également obtenu des résultats favorables pour leur vaccin.

Malheureusement, alors que la plupart d’entre nous regardent avec espoir, certains regardent avec avidité et malveillance dans leur esprit, avec l’intention de capitaliser sur nos inquiétudes concernant le Covid-19 et notre désir d’être protégés contre le risque de l’attraper.

Les "médicaments" et vaccins contre les coronavirus disponibles sur le Darknet - à un prix

La nouvelle que les vaccins Covid sont maintenant disponibles et en cours d’administration à grande échelle a suscité l’intérêt et l’attente du monde entier. Bien sûr, de nombreuses personnes ne veulent pas attendre pour obtenir la protection par les canaux de santé officiels de leur pays, et il y a toujours des vendeurs sur le Dark web qui prétendent pouvoir répondre aux besoins de ces personnes. Check Point Research a trouvé sur le Darknet un flux de messages provenant de sources qui prétendent vendre toute une gamme de "vaccins contre les coronavirus" ou de "remèdes contre les coronavirus". En fait, Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière répressive, a déjà publié une notification d’alerte rapide sur la criminalité liée aux vaccins pendant la pandémie. La gamme de médicaments annoncés par ces vendeurs est vaste, allant du "vaccin contre le coronavirus disponible 250 $" à "Dites au revoir à COVID19=CHLOROQUINE PHOSPHATE"" en passant par "Achetez vite.LE VACCIN CONTRE LE CORONA-VIRUS EST EN VENTE MAINTENANT". Bien sûr, nous devons croire les vendeurs sur parole pour savoir si ce qu’ils vendent est authentique.

Captures d’écran des publicités de Darknet sur les "remèdes" et vaccins contre le covid-19

Tous les vendeurs que nous avons trouvés insistent sur le paiement en bitcoin, car cela minimise les chances de les retrouver, ce qui jette un doute supplémentaire sur l’authenticité des médicaments qu’ils vendent. Dans leurs communications avec un vendeur, ils ont proposé de vendre un vaccin Covid-19 non spécifié pour 0,01 BTC (environ 300 dollars US), et ont affirmé que 14 doses étaient nécessaires. Cet avis contredit les annonces officielles qui déclarent que certains vaccins Covid nécessitent deux injections, administrées à trois semaines d’intervalle, par personne.