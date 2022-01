Les tendances en matière d’administration réseau en 2022

janvier 2022 par Raphael Bonhomme, sales executive at Progress

En 2022, les administrateurs de réseaux informatiques doivent faire face à de nombreux défis. Ces derniers concernent notamment le développement du travail hybride, la connectivité, la sécurité des données, l’expérience liée aux applications ou encore les ressources humaines. En plus, de la résolution de problèmes et de la continuité des activités, les équipes d’administration réseau contribuent de plus en plus à l’obtention de résultats commerciaux stratégiques, à l’innovation technologique et à la prestation de services.

1 - Développement du travail hybride et à distance : un défi pour les managers

Le travail à distance génère une plus grande indépendance et une augmentation des responsabilités de la part des professionnels de l’informatique. Le rôle du manager en tant que commandant et contrôleur du travail est un obstacle majeur dans une époque où l’agilité de l’entreprise nécessite la responsabilisation et l’autonomie de l’équipe.

Selon l’étude You’ll be Breaking up with Bad Customers and 9 Other Predictions for 2022 and Beyond, avec une adoption agile à 30 % et un travail hybride à 50 % au sein d’une entreprise, environ un tiers des équipes peuvent fonctionner sans rôle de gestionnaire traditionnel. En effet, la pandémie a entraîné un besoin accru de résilience organisationnelle, engendrant une agilité plus intégrée au sein des entreprises. L’augmentation des effectifs hybrides révèle qu’une grande partie des managers n’ont pas les compétences nécessaires pour gérer les employés dans des situations distantes ou hybrides, et seulement 47% des employés pensent que leur manager peut mener l’équipe vers le succès à l’avenir.

2 - La main d’œuvre à distance nécessite une grande connectivité

Selon IDC dans son blog Future of Connectedness 2022 Predictions, d’ici 2023, les moyennes et grandes entreprises transféreront 50 % de leur personnel informatique, faisant évoluer la connectivité des opérations de support réseaux hérités vers des résultats commerciaux stratégiques, l’innovation technologique et la prestation de services.

Le service informatique continuera particulièrement à relever les défis de la prise en charge d’une main-d’œuvre principalement distante. Pour cette raison, une connectivité rapide et fiable est plus vitale que jamais. Une bande passante robuste est également indispensable pour une excellente expérience de visioconférence et d’autres services à distance.

3 - La sécurité liée à la mobilité : Zéro confiance

Les travailleurs sont de plus en plus seuls, se connectant sur des réseaux personnels moins sécurisés qu’au bureau. Ces réseaux personnels sont un point d’entrée facile vers le réseau d’entreprise. Les pirates savent comment utiliser les failles des réseaux des travailleurs à distance pour attaquer l’entreprise, endommager les périphériques réseau, paralyser les opérations commerciales. Les pirates ciblent des appareils tels que les ordinateurs portables et tablettes personnels peu sécurisés car ne bénéficiant pas de pare-feu, de logiciels anti-programme malveillant ni de mises à jour de correctifs et de logiciels. L’informatique elle-même étant en grande partie distante, il est plus facile pour les pirates d’utiliser les réseaux sociaux pour trouver les informations d’identification d’employés à distance.

Ainsi, le service informatique se rend compte qu’il doit verrouiller tous les aspects du réseau et autoriser l’accès uniquement en cas de besoin. La segmentation (et même la micro-segmentation) est la règle pour éviter les dommages causés par des attaques telles que les ransomwares. La confiance zéro est le nouveau mot d’ordre. Il est nécessaire de protéger les données et de ne faire aucunement confiance.

4 – La gestion de l’expérience applicative passe au premier plan

Le rôle de l’administration réseau s’étend de plus en plus pour inclure l’ensemble de l’expérience numérique. Il ne faut pas seulement que l’infrastructure ou une application soit disponible, les équipes informatiques doivent également s’assurer que les utilisateurs finaux du réseau n’ont pas de mauvaise expérience avec des décalages ou de longs temps de chargement.

5 - Eviter la fuite des talents

Le taux de désengagement des employés sera important. Les professionnels de l’informatique ont eu 18 mois pour y réfléchir. Le secteur de la technologie est en plein essor et les emplois sont plus faciles à trouver que jamais. La fidélisation va devenir un enjeu majeur face à la Grande Démission qui se déroule actuellement. Les entreprises doivent examiner comment elles prennent soin de leurs employés (pas seulement financièrement), ou elles vont assister à une fuite des cerveaux. Les valeurs de l’entreprise sont importantes. Les talents technologiques seront plus que jamais enclins à rejoindre une entreprise au plus proche de leurs valeurs.