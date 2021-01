Les tendances de cybersécurité en 2021, l’année de l’extorsion

janvier 2021 par Acronis

Acronis dévoile dans son dernier rapport les tendances de cybersécurité en 2021. Les cyberattaques viseront surtout les télétravailleurs et les fournisseurs de services gérés et les tentatives d’exfiltration de données prendront le relais sur celles de chiffrement.

LES 5 CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2020 :

• 31 % des multinationales ont été attaquées par des cybercriminels au moins une fois par jour.

• Le ransomware Maze est impliqué dans près de 50 % de toutes les attaques par ransomware ayant été détectées.

• Plus de 1 000 entreprises ont constaté des fuites de données après des attaques par ransomware.

• Microsoft a corrigé quelque 1 000 vulnérabilités dans ses produits en l’espace de neuf mois.

• La durée de vie moyenne d’un échantillon de malware est de 3,4 jours.

PRINCIPALES TENDANCES DE CYBERSÉCURITÉ EN 2021 :

• Les attaques visant les collaborateurs en télétravail ne feront qu’augmenter.

• L’exfiltration de données va supplanter le chiffrement de données.

• Les attaques contre les fournisseurs de services managés, les petites entreprises et le Cloud vont se multiplier.

• Les ransomwares se chercheront de nouvelles cibles.

• Les cybercriminels vont se tourner davantage vers l’automatisation et le nombre d’échantillons de malware va augmenter.

LES PRINCIPALES TENDANCES OBSERVÉES EN 2020 ET LES PREVISIONS POUR 2021 :

• Exploitations sur le thème de la COVID-19

• Le télétravail en ligne de mire

• Les fournisseurs de services managés, nouvelle cible de choix des cybercriminels

• Les ransomwares toujours en tête du classement des menaces

• Les simples solutions de sauvegarde et de sécurité ne suffisent plus

• Nos prévisions et recommandations pour 2021

PERIMETRE DU RAPPORT ACRONIS SUR LES CYBERMENACES

L’édition 2020 de l’Acronis Cyberthreats Report examine les données des attaques et des menaces recueillies par le réseau mondial des centres Cyber Protection Operation Centers (CPOC), lesquels surveillent et explorent les cybermenaces 24h/24 et 7j/7. Plus de 100 000 terminaux uniques dans le monde, équipés depuis mai 2020 d’Acronis Cyber Protect, ont collecté les données relatives aux malwares visant des terminaux sur la période allant de juin à octobre.

Le rapport apporte un éclairage sur les principales tendances de sécurité et celles liées aux menaces observées par les centres CPOC en 2020, il étudie les grandes familles de malwares et les statistiques correspondantes, il explore les groupes de ransomwares les plus dangereux, ainsi que les vulnérabilités favorisant la réussite des attaques et conclut par les prévisions de sécurité et les recommandations d’Acronis pour 2021.