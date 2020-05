Les technologies Cloud de VMware sont disponibles sur Alibaba Cloud

mai 2020 par Marc Jacob

Alibaba Cloud annonce la disponibilité immédiate des solutions VMware sur ses infrastructures en Chine et à Hong Kong. Les clients habitués à utiliser VMware peuvent maintenant s’appuyer sur ce service baptisé Alibaba Cloud VMware Solutions pour étendre facilement leurs charges de travail on premise sur le cloud d’Alibaba Cloud, sans avoir à replateformer leur environnement, ou à revoir leurs architectures réseau et la sécurité. Le modèle VMware pour le cloud hybride permet aux entreprises de gérer leurs infrastructures et opérations de manière cohérente entre les datacenters et le cloud public, et de fournir des applications ayant l’agilité nécessaire pour répondre aux enjeux de croissance et d’innovation.