Les systèmes d’impression mal protégés pourraient faire courir un risque financier à près de 45% des PME françaises

janvier 2020 par Sharp

Selon une étude menée par Sharp dans plusieurs pays européens, près de la moitié (45%) des PME françaises pourraient à tout moment être victimes d’une violation de leurs données dans la mesure où elles ne protègent pas correctement leurs systèmes d’impression. Les derniers rapports d’analyses expliquent que la perte des données dues à des matériels d’impression non sécurisés coûte cher aux très grandes entreprises (367 000 euros , en moyenne par an). Malgré cela, les menaces pesant sur les imprimantes et les MFP connectés au réseau ne sont pas encore identifiées par de nombreuses entreprises françaises.