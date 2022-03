Les start up de filière de la confiance numérique ont levé plus de 170 millions d’euros en 2021

mars 2022 par L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN)

Au sein de la tech française, les start up de la confiance numérique (cybersécurité, identité numérique, IA de confiance) se montrent extrêmement dynamiques et ont attiré près de 166 millions d’euros d’investissement en 2021 (pour 21 opérations recensées), soit une progression de 65% par rapport à 2020 (105 millions d’euros levés, pour 13 opérations recensées).

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) représentant les entreprises de cette filière, se félicite de compter parmi ses membres une partie significative de ces acteurs très dynamiques qui sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la filière et plus largement dans l’économie. Compte-tenu de l’importance stratégique de la filière en termes de souveraineté, il apparaît capital d’accompagner la croissance de ces jeunes entreprises pour leur permettre de devenir des scale up puis des licornes.

La sécurité et la confiance sont les clés de voute du numérique. Parmi l’ensemble des entreprises qui forment l’écosystème de la French Tech, celles du secteur de la confiance numérique font partie des plus stratégiques. En effet, les solutions d’identification/authentification numérique, de cybersécurité ou d’IA de confiance qu’elles développent feront en effet partie des outils indispensables à toutes les autres entreprises.

C’est pourquoi l’ACN se félicite de recenser plus de 21 entreprises du secteur de la confiance numérique ayant levé un total de 166 millions d’euros en 2021. Après une année 2020 où 13 start up du secteur avaient réussi à lever un total de 105 millions d’euros, cette progression de plus de 65% des montants attirés par des entreprises toujours plus nombreuses du secteur souligne le dynamisme de cette filière stratégique et de son rôle toujours plus important au sein de la tech française.

L’ACN appelle donc les investisseurs et les pouvoir publics à porter une attention accrue à la croissance et au développement de ce secteur stratégique.

« Le secteur de la confiance numérique est un secteur complexe à appréhender pour les investisseurs du fait de son caractère technique et stratégique. Nous sommes très heureux de constater que ces freins commencent à se lever et que les start up du secteur parviennent désormais à attirer les investissements indispensables à leur épanouissement. Cette dynamique qui semble se confirmer sur les premiers jours de 2022 est essentielle pour notre souveraineté numérique et doit désormais être amplifié » indique Yoann Kassianides, Délégué général de l’ACN.

Liste des levées de fonds recensées par l’ACN :

2020 2021

CybelAngel 36 M€

Odaseva 21 M€

Tehtris 20 M€

Sekoia 10 M€

Ubble 5 M€

Quarkslab 5 M€

Yogosha 2 M€

Riot 1,7 M€

Crowdsec 1,5 M€

Escape 0,8 M€

Oversoc 0,7 M€

Diskyver 0,6 M€

bfore,ai 0,3 M€

Les start up membres de l’ACN sont signalées en gras.

GitGuardian 38,7 M€

Datadome 31 M€

Evina 20 M€

Yes We Hack 16 M€

Pr0ph3cy 15 M€

Glimps 6 M€

Zama 6 M€

Sys ID 5 M€

Harfanglab 5 M€

CrowdSec 4 M€

Ubble 4 M€

Cryptosense 3,9 M€

Eho.link 2 M€

Anozr Way 2 M€

Digeiz 1,7 M€

NanoCorp 1,6 M€

Mantra 1,6 M€

Alternativ 1 M€

CryptR 0,6 M€

Mi-Trust 0,5 M€

Qontrol 0,5 M€

Total 2020 : 104,6 M€ Total 2021 : 166 M€

Parole à quelques start up membres de l’ACN Parole à… Quelques start up de l’ACN ayant levé des fonds

Elena POINCET CEO & Co-founder TEHTRIS « Notre ambition est d’être la première licorne de la cybersécurité en Europe. Notre développement s’appuie sur la TEHTRIS XDR Platform, solution hyper automatisée qui protège les organisations des cyberattaques et préserve leur souveraineté numérique. »

Michael MONERAU CEO & Founder QONTROL « Multitude de menaces, multitude de solutions de protection, multitude de conseils... Comment s’y retrouver pour une PME ou Startup ? Avec notre plateforme Qontrol, qui explique et guide sur un parcours de sécurité à 360° et personnalisé. »

Freddy MILESI CEO & Co-founder SEKOIA « L’écosystème français progresse et les fonds l’accompagnent pour faire briller le savoir-faire français en cybersécurité. L’ACN contribue à cet essor, et nous sommes honorés chez SEKOIA d’en bénéficier et de contribuer à cette filière d’excellence. »

Guillaume VASSAULT-HOULIERE CEO & Co-founder YESWEHACK « Nos investissements en R&D vont nous permettre de répondre à la demande croissante du marché, en particulier à l’international, et de faire évoluer nos solutions en maintenant une qualité de service incomparable et un accompagnement sur mesure. »