Les sous-titres en français sont accessibles sur Zoom pour tous les comptes payants

août 2022 par Marc Jacob

Cette fonctionnalité permet à toute participant à une réunion ou un webinaire Zoom, y compris ceux hébergés dans la solution Zoom Events, de traduire la langue source en sous-titres anglais ou de traduire l’anglais en sous-titres dans la langue de leur choix. Zoom prend actuellement en charge la traduction des sous-titres pour 12 langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe, ukrainien et en version bêta le chinois simplifié, le coréen et le japonais.

Si une réunion ou un webinaire est enregistré, les sous-titres traduits apparaîtront dans la transcription complète de l’enregistrement, mais pas sur l’enregistrement lui-même.

Dans les mois à venir, Zoom prévoit d’améliorer ses capacités de sous-titrage en doublant le nombre de langues prises en charge pour les sous-titres traduits et en fournissant la possibilité de traduire les sous-titres vers et à partir de langues autres que l’anglais – par exemple, traduire du français à l’allemand et vice versa.

Cette fonctionnalité de traduction est déjà incluse dans les offres Zoom One Business Plus et Zoom One Enterprise Plus lancées en juin 2022. Elle peut être ajoutée en option à toute licence Zoom payante. Les sous-titres traduits correspondent aux paramètres configurés par l’hôte. Si l’hôte les active, tous les participants et les invités peuvent les utiliser dans leur réunion ou leur webinaire. Même si une licence payante est nécessaire pour bénéficier des sous-titres traduits, n’importe quel type de licence d’un compte payant (y compris la licence de base) peut tirer parti de cette fonctionnalité.

Les sous-titres traduits peuvent être activés via le portail web de Zoom, où les langues souhaitées peuvent également être définies. Il est ensuite possible de sélectionner une langue de sous-titrage directement dans la réunion. Les sous-titres traduits s’affichent en bas de l’écran et peuvent être masqués à tout moment.

Les utilisateurs qui souhaiteraient voir les sous-titres dans leur contexte intégral doivent activer la fonctionnalité “Transcription intégrale” dans le portail web de Zoom, puis sélectionner “Afficher la transcription intégrale” dans le menu “Afficher les sous-titres” pendant une réunion. La transcription complète peut ensuite être visualisée dans une fenêtre située sur le côté droit de l’interface. Pour une identification plus précise, il est également possible de voir le nom de l’intervenant à côté de chaque sous-titre.