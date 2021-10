Les solutions technologiques professionnelles sans fil de Spectralink ont été récompensées au Forum DECT 2021

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Ces 2 produits originaux de Spectralink : VIP DECT Server One, et AMIE for DECT, ont tous 2 été applaudis lors d’une manifestation internationale axée sur la mobilité d’entreprise.

Spectralink, fournisseur international Premium de solutions de mobilité d’entreprise, a le plaisir d’annoncer que ses produits « VIP DECT Server One » et « AMIE for DECT » ont été respectivement plébiscités et récompensés dans leur catégorie lors des DECT Awards 2021. Cette récompense majeure de l’industrie est décernée par le Forum DECT, l’association internationale de l’industrie des télécommunications sans fil, pour particuliers et professionnels.

Le prestigieux jury de spécialistes, composé du Dr. Mike Short (Conseiller scientifique auprès du gouvernement britannique) et d’Adrian Scrase (Directeur Technologique, ETSI) a estimé que les solutions Spectralink atteignent les objectifs suivants, dans leurs catégories spécifiques :

VIP DECT Server ONE, plébiscité dans la catégorie Travail à domicile qui « récompense l’innovation en contribuant à garder les travailleurs connectés et productifs tout en leur permettant de mener à bien leurs fonctions à domicile ».

AMIE for DECT, lauréat dans la catégorie En coulisses récompensant la technologie qui « joue un rôle important en matière de services et d’avantages, mais qui est rarement visible par le grand public ».

Pour poser les fondations en faveur de systèmes qui ne bloquent plus les travailleurs à des points de terminaison IP spécifiques, le VIP DECT Server ONE de Spectralink est LA solution.

Elle permet aux grandes entreprises de créer un réseau virtuel unique avec un point de contrôle commun, qui deviennent des catalyseurs clés pour encourager l’accroissement de la productivité des entreprises.

Ce système ouvre également la voie à une gestion centralisée efficace comme celle offerte par AMIE for IP-DECT qui fournit un tableau de bord, sur le Cloud, simple pour visualiser le statut opérationnel des serveurs sur plusieurs sites, tout en préservant la qualité des appels et surveillant les données via le volume des appels. Ceci permet de s’assurer que le réseau supporte la charge nécessaire pour des communications optimales, tout en évitant une sous-utilisation des serveurs DECT.