Les solutions de sécurité ClearPass d’Aruba reçoivent la mention convoitée de Cyber CatalystSM

février 2021 par Marc Jacob

Aruba vient d’annoncer que sa famille de solutions de sécurité ClearPass, pour le contrôle d’accès basé sur l’identité, a été reconnue pour sa capacité à réduire les risques par les assureurs dans le cadre du programme Cyber CatalystSM créé par Marsh, un spécialiste mondial du courtage en assurance et de la gestion des risques. Cyber Catalyst by MarshSM est un programme d’évaluation de la cyber-sécurité dans lequel les assureurs participants évaluent de manière indépendante les produits et les solutions afin d’identifier ceux qui, selon eux, ont la capacité de réduire le cyber-risque.

Développé pour aider les organisations à prendre des décisions éclairées sur les produits de cyber-sécurité, le programme Cyber Catalyst permet aux clients qui adoptent les technologies sélectionnées d’avoir de meilleures conditions sur les polices d’assurance cybernétique des compagnies d’assurances participantes. Aruba ClearPass rejoint Aruba Policy Enforcement Firewall (PEF), qui a reçu cette mention en 2019. C’est donc la deuxième fois consécutive que les solutions de sécurité d’Aruba sont reconnues. Maintenant que ClearPass et PEF ont tous deux reçu la mention Cyber Catalyst, les entreprises disposent d’une solution intégrée de contrôle d’accès au réseau basée sur l’identité qui est la base des cadres Zero Trust et Security Access Service Edge (SASE).

Selon le rapport Cyber Catalyst 2020 Risk Outlook publié par Marsh, le coût mondial de la cybercriminalité est estimé à 1 000 milliards de dollars, les dépenses de cyber-sécurité devant atteindre 230 milliards de dollars en 2025[1]. Face à tous ces enjeux et aux milliers de produits qui inondent le marché, les organisations recherchent des informations et des conseils provenant d’une source fiable qui comprend le paysage des cyber-risques en constante évolution. Comme les assureurs sont souvent appelés à réagir à des événements coûteux et catastrophiques, ils disposent d’une vision précise sur la meilleure façon de protéger les actifs d’une organisation.

Les produits qui reçoivent le titre de Cyber Catalyst sont soumis à un processus d’évaluation rigoureux en plusieurs étapes au cours duquel chacun des assureurs participants évalue la capacité des solutions de cyber-sécurité à réduire le risque numérique, tout en répondant à des considérations essentielles telles que la facilité de déploiement et les exigences de gestion en continu. Une majorité de votants a désigné Aruba ClearPass comme solution Cyber Catalyst pour sa capacité à fournir une visibilité totale, combinée à un contrôle d’accès au réseau sécurisé basé sur les rôles et les dispositifs pour les IoT, BYOD, les dispositifs d’entreprise, ainsi que pour les employés, les fournisseurs et les invités. Qu’il soit déployé seul ou utilisé en conjonction avec le PEF d’Aruba, ClearPass aide les clients à adopter une posture Zero Trust pour atténuer les risques associés à la croissance explosive des attaques visant les dispositifs IoT et les utilisateurs se connectant au réseau. Cette approche peut également aider les organisations qui cherchent à mettre en œuvre une approche SASE pour protéger leurs opérations. Pour réduire davantage la complexité de la sécurité, tout en renforçant les fonctions de mise en application, ClearPass s’intègre à un écosystème de plus de 150 solutions tierces couvrant un large éventail de capacités de sécurité.

« L’héritage d’Aruba, centré sur la sécurité et sur les technologies de pointe, leur permet de voir le monde sous un angle différent par rapport à celui des autres sociétés de réseaux », a déclaré Zeus Kerravala, analyste principal chez ZK Research. Cette perspective unique de « edge-to-cloud » permet à Aruba de développer en permanence des solutions de sécurité intégrées et éprouvées qui sont parfaitement adaptées aux besoins des entreprises modernes, en particulier avec la prévalence croissante de l’IoT et du télétravail, qui entraîne un élargissement et une évolution rapide du paysage des menaces ».

« La désignation Cyber Catalyst indique que les principaux assureurs pensent qu’Aruba ClearPass peut contribuer à réduire les cyber-risques, et mérite d’être pris en considération par les organisations qui recherchent des solutions permettant d’améliorer de manière significative les résultats en matière de cyber-risques », a déclaré Tom Reagan, responsable de la cyber-pratique américaine chez Marsh. « Cette catégorie de solutions Cyber Catalyst est conçue pour répondre aux cyber-risques auxquels les organisations sont confrontées aujourd’hui et, avec les produits reconnus en 2019, elle comprend une liste de plus de 30 produits de cyber-sécurité que les assureurs estiment pouvoir être très efficaces contre les menaces numériques ».