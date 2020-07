Les solutions Workforce Identity de Ping Identity sont disponibles sur AWS Marketplace

juillet 2020 par Marc Jacob

Ping Identity, annonce la disponibilité de ses Solutions Workforce Identity sur l’AWS Marketplace. Ces solutions ‘cloud-ready’ donnent aux entreprises les moyens de sécuriser le travail à distance et d’accroître la productivité des employés en simplifiant les connexions en toute sécurité à tous types d’applications – traditionnelles sur site, en mode SaaS ou dans le cloud – pour une expérience d’accès transparente. Grâce à cette disponibilité, les entreprises clientes d’Amazon Web Services (AWS) peuvent désormais acquérir et déployer rapidement toutes les solutions Workforce Identity de Ping pour permettre à leurs employés de travailler virutellement de n’importe où, tout en fournissant un service d’authentification centralisé pour accéder à leur infrastructure AWS.

La plate-forme Intelligent Identity™ de Ping aide à améliorer la productivité, la sécurité et l’agilité des collaborateurs tout en renforçant la sécurité des accès aux applications, aux API et aux données de l’entreprise. Les Solutions Workforce Identity de Ping donnent aux entreprises dotées d’environnements informatiques sur site et hybrides toutes les capacités requises pour migrer efficacement et en toute sécurité vers le cloud tout en améliorant l’expérience des utilisateurs.

Dès aujourd’hui, le Global Partner Network de Ping peut également revendre les solutions Ping Identity par le biais du Consulting Partner Private Offers program (CPPO) d’AWS Marketplace. Ce programme permet aux clients d’AWS d’obtenir les solutions de Ping depuis un Consulting Partner du réseau AWS Partner Network (APN) connaissant leurs activités, en bénéficiant de la même expérience d’achat rapide et fluide à laquelle ils sont habitués sur AWS Marketplace.