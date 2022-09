Les solutions SaaS LoadRunner de Micro Focus se classent en tête du rapport de GigaOm « Radar for Cloud Performance Testing Tools »

septembre 2022 par Marc Jacob

LoadRunner SaaS obtient des notes élevées sur les critères clés et les mesures d’évaluation des outils de test des performances du cloud. Le rapport affirme : « La gamme de produits LoadRunner de Micro Focus demeure la plus performante sur ce marché, avec le plus grand choix de fonctionnalités ».

Selon le rapport, les solutions SaaS LoadRunner reçoivent d’excellentes notes grâce à leurs fonctionnalités uniques. « La simulation du comportement du réseau change la donne en matière de tests de l’expérience utilisateur réelle. Il s’agit d’une fonctionnalité unique sur ce marché. La capacité à utiliser les résultats des outils de test Open Source comme base pour les tests à grande échelle constitue une autre ressource inédite sur le marché du cloud. L’étendue des fonctions réseau pouvant être testées et la façon de structurer les tests confirment le positionnement de cette solution en tant que leader », indique le rapport.

Chez Micro Focus, les tests de performances doivent évoluer vers une discipline d’ingénierie des performances proactive et continue. Par conséquent, LoadRunner réutilise les tests et convient à différents utilisateurs. Son infrastructure partagée et évolutive permet d’établir un écosystème d’ingénierie des performances. Le rapport GigaOm énumère également d’autres avantages de LoadRunner SaaS. « Nous pouvons citer les licences « fluides » pour éviter la non-utilisation des logiciels, une tarification extrêmement compétitive par rapport à la concurrence et sa capacité à fonctionner avec des outils de développement Open Source, ce qui facilite l’intégration pour les équipes de développeurs et DevOps. »

La gamme de solutions d’ingénierie des performances LoadRunner comprend LoadRunner Professional, LoadRunner Enterprise, LoadRunner Cloud et LoadRunner Developer. Ces solutions permettent aux équipes de dépasser les attentes des clients avec des applis hautes performances grâce à l’ingénierie des performances de bout en bout.