Les solutions ProLion sont disponibles sur les systèmes Lenovo

mars 2022 par Marc Jacob

ProLion annonce la disponibilité de ses offres de protection contre les ransomware, CryptoSpike, et de haute disponibilité, ClusterLion, sur les systèmes Lenovo. Cette nouvelle compatibilité va permettre aux entreprises s’appuyant sur des solutions ONTAP basées sur Lenovo de mieux protéger leurs environnements critiques et de renforcer leurs PRA et PCA, notamment autour des solutions SAP HANA.

CryptoSpike permet de surveiller, sans agents et en temps réel, les environnements de stockage avec des fonctionnalités multi-tenant intégrées pour les fournisseurs de services. La solution s’appuie sur des modèles comportementaux pour surveiller le comportement des utilisateurs sur les systèmes de fichiers pour détecter les menaces dès le premier jour. Elle est capable de limiter ou éliminer l’accès utilisateur si un comportement inhabituel est détecté.

La solution CryptoSpike bloque également les signatures et les types de fichiers connus de ransomware. Le laboratoire de recherche met continuellement à jour les modèles de comportement, et des filtres personnalisés peuvent également être ajoutés manuellement. Il est aussi possible de mettre en place des listes de passage pour bloquer tous les fichiers SAUF une liste de fichiers autorisés. Elles peuvent être appliquées au niveau granulaire par rôle ou manuellement.

La solution ClusterLion pour les systèmes SAP et ONTAP permet de garantir la haute disponibilité des environnements critiques des utilisateurs sur les solutions NetApp et Metro Cluster. Elle n’a besoin que d’être installée sur une VM sur les deux infrastructures redondées pour assurer cette haute disponibilité en tirant parti des fonctionnalités de MetroCluster. Lorsqu’un cluster est sous contrainte, ProLion éteint le côté affecté pour éviter une division des grappes, puis initie un basculement vers l’autre côté, garantissant une disponibilité permanente, avec une sécurité complète et une cohérence permanente des données dans le cluster de stockage.

Les solutions sont d’ores et déjà disponibles pour les systèmes serveurs et de stockage Lenovo ThinkSystem. Plus d’informations sur la disponibilité des solutions CryptoSpike et ClusterLion sont disponibles sur le site de ProLion.