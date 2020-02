Les solutions Kaspersky dans le Top 3 de 86 tests indépendants en 2019

février 2020 par Marc Jacob

Le classement TOP3 agrège les scores globaux que plus de 80 acteurs réputés de la cybersécurité ont obtenus lors d’études et de tests indépendants, parmi les plus respectés du secteur. Chaque fournisseur se voit attribuer un score en fonction de la position de ses produits aux différents classements à l’issue des tests, et du nombre de tests dont ils ont fait l’objet. Le suivi des performances des produits sur de multiples tests offre aux clients, analystes et experts une vue d’ensemble des capacités des différents fournisseurs, plus complète que le résultat ponctuel d’un test unique.

Il en ressort que, en 2019, les produits Kaspersky se sont hissés aux premières places du classement dans 70 tests, 64 d’entre eux ayant même obtenu la première place.

Kaspersky Anti Targeted Attack, l’offre phare de la société contre les menaces avancées, a par exemple obtenu certains des résultats les plus marquants. C’est en effet la seule solution de sa catégorie à avoir affiché 100 % de détection et zéro faux positif au test de défense contre les menaces avancées réalisé par ICSA Labs au 3ème trimestre 2019.

Kaspersky Anti Targeted Attack a également passé avec succès le test de réponse aux attaques de SE Labs, qui simule 85 attaques différentes afin de vérifier si la solution testée peut prévenir et corriger des dommages réels sans se contenter de les détecter. En conséquence, Kaspersky a obtenu une note totale de fiabilité de 95 %, avec zéro faux positif.

La mise à l’épreuve des capacités concrètes de protection des produits de sécurité a été la priorité des méthodes de test en 2019, à la différence des tests de détection plus officiels et plus simples. L’an passé, AV-Comparatives a invité 16 éditeurs d’antivirus à participer à son test « Enhanced Real-World ». Kaspersky Internet Security est l’un des deux produits, parmi les six participants, à avoir recueilli un score parfait pour l’ensemble des 15 scénarios faisant intervenir des exploitations de vulnérabilités, des malwares sans fichiers et d’autres cybermenaces avancées, et Kaspersky Endpoint Security for Business est l’une des trois solutions d’entreprise à avoir obtenu un tel score.

En outre, Kaspersky a une fois encore démontré son expertise dans la protection contre les malwares dits « indétectables », car dépourvus de fichiers, dans le test avancé de protection des postes de travail contre les menaces sans fichiers organisé par AV-TEST. C’est ainsi que Kaspersky Endpoint Security for Business a obtenu un score de 100 % en matière de détection (contre 68 % en moyenne pour les produits concurrents) et de 94 % en ce qui concerne la protection (contre 59 % en moyenne chez les autres fournisseurs).