Les solutions Avast de protection en ligne et son navigateur Internet remportent les derniers tests comparatifs anti-phishing

février 2022 par Marc Jacob

Avast One Essentiel, solution primée de protection en ligne mise au point par Avast, le spécialiste de la cybersécurité et de la confidentialité des données, a été classée n°1 des logiciels de cybersécurité les plus efficaces lors d’un banc d’essai évaluant des produits gratuits et payants qui protègent contre le phishing (ou hameçonnage), notamment des solutions Kaspersky, McAfee, ESET, Bitdefender et Microsoft Defender. Lors de ces tests, Avast One Essentiel a affiché un taux de détection de 99%, comme le révèle une étude* publiée par l’organisation indépendante AV-Comparatives spécialisée dans les tests de logiciels antivirus (AV). Ses analystes ont également évalué la capacité des principaux navigateurs du marché à détecter les pages de sites web piégées à des fins de phishing. Le navigateur Avast Secure Browser, dédié à la protection de la vie privée et doté d’une technologie anti-phishing, a là aussi décroché la première place avec un taux de blocage de 95%, devant Microsoft Edge (80%), Firefox (77%), Opera (56%) et Google Chrome (34%).