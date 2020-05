Les six critères à considérer lors de l’achat d’un disque dur externe

mai 2020 par Fujitsu

En ces temps où les cyberattaques ne cessent d’augmenter, la protection et la sécurité des données deviennent de plus en plus importantes. Ceci non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. C’est pourquoi des sauvegardes régulières des données sensibles à partir de PC ou d’ordinateurs portables sont essentielles. Bien que les SSD soient très populaires, pour des raisons de coûts, les disques durs externes restent le meilleur choix pour la majorité des utilisateurs. Cependant, quel disque dur est le bon ? Toshiba Electronics Europe GmbH peut vous aider à choisir.

La gamme des disques durs externes est plus large que jamais, s’étendant des produits d’entrée de gamme à bas coûts aux modèles haut de gamme incluant une offre logicielle étendue. Toshiba recommande aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en fonction des six critères suivants :

1) La capacité de stockage

La première question qu’il faut se poser est : de quelle capacité de stockage ai-je besoin ? Le choix est large, allant des disques dont la capacité est inférieure à 500 Go à ceux dont les capacités sont énormes, allant jusqu’à 4 To. Le choix dépend également du type d’utilisation du disque dur, par exemple s’il est juste utilisé pour des sauvegardes complètes à la maison ou si c’est principalement pour le transport régulier de données spécifiques de A à B.

2) Les caractéristiques

Les interfaces et la connectivité sont d’une grande importance. Un disque dur externe qui peut encore être utilisé facilement dans quelques années devrait également être à la pointe de la technologie en termes d’interface, avec, par exemple, une connexion USB Type-C.

3) Le logiciel

En ce qui concerne les logiciels, les fonctionnalités de sauvegarde et de sécurité proposées sont particulièrement importantes. Tout logiciel de sauvegarde existant doit offrir une interface intuitive et conviviale ainsi que la prise en charge de différentes options de stockage. Par exemple lors de la définition des planifications de sauvegarde. Si un utilisateur souhaite protéger ses données privées rapidement et facilement contre tout accès non autorisé, la gestion des mots de passe doit également être l’une des fonctionnalités logicielles disponibles.

4) La taille et le poids

Le poids et la taille sont également essentiels si le disque dur est utilisé non seulement pour la sauvegarde de données à la maison, mais aussi lors de vos déplacements. Le design est également un aspect important pour de nombreux consommateurs. Aujourd’hui, il existe de nombreux produits à l’esthétisme élégant.

5) Le rapport qualité / prix

Le coût et le rapport qualité-prix doivent également être soigneusement pris en compte. Les utilisateurs doivent examiner de près les fonctionnalités incluses et les comparer au coût. Le produit le plus cher n’est pas toujours le mieux adapté à vos besoins.

6) La garantie

Enfin, les conditions de garantie doivent également être vérifiées. Il existe des différences allant des périodes de garantie légale, en passant par les extensions de garantie, à une garantie de trois ans incluse dans le coût d’achat.

Toshiba propose plusieurs séries de disques durs externes ciblant différents besoins des utilisateurs.