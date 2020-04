Les services numériques peuvent aider les gouvernements et leurs citoyens à traverser la crise du COVID-19

avril 2020 par Veridos

Pour s’adapter aux restrictions imposées par le COVID-19, les citoyens et les gouvernements du monde entier constatent que les organisations tant du secteur public que du privé doivent trouver des alternatives numériques pour adapter les processus et les services. À la lumière des évènements actuels, l’importance des services d’administration en ligne (eGov Services) est plus évidente que jamais. Qu’il s’agisse de demander un document d’identité ou d’accéder à des services médicaux, les services eGov permettent aux citoyens d¹effectuer les démarches administratives facilement et en toute sécurité depuis leur domicile.

La crise actuelle due au COVID-19 a permis des avancées dans le secteur de l’administration en ligne, notamment en explorant des solutions pour intégrer des services d’administration en ligne à des plateformes numériques. L’introduction d’une telle plateforme peut être très profitable aux citoyens, en leur donnant accès à leurs documents officiels dans leur profil ou compte en ligne sécurisé. Ce compte est un endroit dans le cloud du gouvernement où les documents d’une personne sont stockés en toute sécurité et peuvent être récupérés et partagés à différents niveaux.

L’application de l’administration en ligne va au-delà de ces exemples et peut être adaptée à des situations et besoins variés, comme l’accès à des services médicaux en lignes par le biais de télérendez-vous, la scolarisation en ligne ou encore le renouvellement en ligne de documents qui ont expirés. Cette plateforme peut également être utile à la communication avec les citoyens, si par exemple les annonces officielles du gouvernement sont envoyées par le biais d¹une application standardisée directement sur les smartphones des citoyens.

Au niveau des démarches effectuées au quotidien, l’administration en ligne permet une authentification sans contact grâce à la version digitale des documents des citoyens. Un permis de conduire mobile peut être authentifié en scannant un code QR généré une seule et unique fois, permettant ainsi d¹éviter l’échange d’un document physique entre citoyens et agents de la force publique.

« La crise mondiale engendrée par le COVID-19 a démontré l’importance des infrastructures numériques. C’est particulièrement vrai en matière de progrès au sein des services d’administration en ligne. Il est temps pour les gouvernements de réfléchir à des solutions numériques. Un environnement numérique sûr et technologiquement avancé profite considérablement autant aux citoyens qu’aux autorités. Aider à instaurer un tel environnement est l’une des priorités de Veridos et nous demeurons, comme toujours, un partenaire fiable pour les gouvernements » déclare Andreas Räschmeier, PDG de Veridos.

Dans la nouvelle normalité de notre quotidien, les services en ligne occupent une place primordiale en améliorant au maximum la sécurité et l’accès aux services essentiels que les gouvernements proposent à tous les citoyens. Nous garantissons la protection des citoyens et des autorités grâce à la sécurité des services numériques et à la continuité des processus, même dans les situations difficiles.