Les services managés : le remède anticrise pour les DSI

décembre 2020 par Alexandre MESTCHERINOFF – Responsable du Centre de Services de Cegedim Outsourcing

La pandémie mondiale de la Covid-19 a ébranlé nos organisations et mis en avant la nécessité de bâtir des infrastructures de travail résilientes pour conserver une certaine normalité dans un environnement économique malmené. En ce sens, les schémas historiques que nous connaissons devraient évoluer à long terme pour devenir plus agiles et performants. Mais comment faire pour arriver à mettre rapidement en œuvre une telle dynamique synonyme de virages culturels à 360° ? L’un des grands éléments de réponse est porté par le développement du numérique et son évolution pour offrir des réponses opérationnelles tangibles aux différentes organisations.

La place du système d’information dans le bon fonctionnement de l’entreprise

Comme nous avons pu le constater pendant huit mois, les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise ont pour point commun de s’appuyer sur des systèmes d’information innovants et flexibles. Pour autant, s’il n’existe pas de système d’information type pour lutter contre la crise, il est intéressant de constater que la notion de services managés est à chaque fois une composante de ces derniers.

Qu’entend-on par services managés ?

Sur ce point, il est important, dans un premier temps, de préciser que l’intégration et l’exploitation dans « ses murs » de ses applicatifs sont certes encore pratiquées, mais en voie d’évolution. En effet, la tendance est aujourd’hui d’externaliser ses tâches stratégiques pour concentrer ses efforts sur son métier. Ainsi, les Directions des Systèmes d’Information ont largement opté pour l’usage de services managés en se tournant vers des spécialistes qui pourraient les accompagner dans leurs différents projets.

Selon une récente étude de Gartner, « Le marché des services managés devrait passer de 180,5 milliards de dollars à 282 milliards de dollars d’ici 2023 ». Cette projection montre bien que le sujet des services managés est donc plus qu’un concept, mais une réalité concrète qui devrait être une fabuleuse opportunité pour les entreprises de toutes tailles d’accroitre leur résilience, leur performance et leur sécurité.

Des services managés à l’avènement de l’infogérance

À ce jour, les services managés sont donc en forte croissance, et ce, dans de nombreux domaines stratégiques pour l’entreprise. Les usages et exemples sont multiples : sauvegarde, réplication, messagerie, etc. Tous ces éléments ont permis aux entreprises de se dégager de tâches complexes et d’en confier la gestion à des équipes externes spécialisées sur ces thématiques. Au regard du succès de ces projets, nous assistons désormais à une montée en puissance des sujets liés à l’infogérance, transition naturelle qui consiste globalement à externaliser son SI et à en déléguer l’intégralité de la gestion à un prestataire.

Nous nous trouvons donc à un moment clé au sein des Directions des Systèmes d’information qui vont devoir faire des choix structurants pour permettre à l’entreprise de traverser au mieux les crises et de s’adapter aux aléas du « nouveau monde ».