Les services managés 24/7 d’Evea Cloud désormais disponibles sur les infrastructures OVHcloud

mars 2021 par Marc Jacob

Evea Cloud devient Advanced Partner d’OVHcloud, fournisseur européen de cloud alternatif dont les datacenters répartis sur 4 continents atteignent le plus haut niveau d’excellence. OVHcloud a d’ailleurs récemment obtenu la qualification SecNumCloud de l’Anssi. Cette qualification atteste de la robustesse et de la sécurité de la solution "Hosted Private Cloud" pour l’hébergement de données sensibles. Elle permet également de rendre facilement identifiable la conformité d’une solution aux recommandations de l’autorité française.

OVHcloud, le partenaire de référence pour construire un cloud de confiance Dans un contexte où la souveraineté des données est au coeur des enjeux clients, s’associer à un leader européen de l’Infrastructure as a Service tel qu’OVHcloud est stratégique. Avec ce nouveau partenariat, Evea Cloud se veut agnostique dans le choix des infrastructures cloud en étant désormais en mesure de proposer à ses clients les solutions de tous les grands cloud providers du marché. Les ressources de cloud privé et public de l’hyperscaler européen viendront compléter les propres infrastructures Vmware d’Evea Cloud baptisées x-cloud. Ces ressources hautement scalables permettront la mise en place de PRA/PCA distribués géographiquement ou leur utilisation en débordement pour absorber les pics d’activité chez les clients par exemple. Evea Cloud pourra également s’appuyer sur les infrastructures OVHcloud pour tous les workloads santé qui nécessitent l’agrément HDS.

La capacité d’Evea Cloud en tant que partenaire à délivrer des services managés 24/7 sur les environnements applicatifs et les couches d’infrastructure, vient enrichir les compétences de l’écosystème sur lequel s’appuie OVHcloud pour adresser les besoins des clients finaux.

Au sein de l’Agile Service Center, les équipes d’Evea Cloud sont alignées sur les besoins métiers et augmentent la valeur du service délivré aux clients en cherchant à garantir la disponibilité, la fiabilité et la performance des applications.

D’ici la fin d’année, le client pourra provisionner en toute autonomie ses environnements OVHcloud et s’appuyer sur les équipes d’Evea Cloud pour automatiser ses déploiements, ses tâches d’administration et gérer sa consommation.

Les synergies entre les deux sociétés se retrouvent également au sein du projet Gaia-X dont OVHcloud est l’un des membres fondateurs. Evea Cloud via Constellation est pleinement impliqué en tant que Day 1 member et compte bien jouer un rôle dans l’émergence de ce futur cloud européen souverain.