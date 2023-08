Les services ABB dédiés aux robots, cellules et systèmes de robots

août 2023 par Marc Jacob

ABB fournit un ensemble de services adaptés aux systèmes, aux cellules d’applications et aux installations de ses clients. Ces services sont développés pour augmenter les performances, la disponibilité et la durée de vie des robots. Ils sont proposés dans le monde entier avec plus de 1 300 spécialistes dans plus de 53 pays et plus de 100 sites.

Les contrats de services d’ABB offrent une disponibilité accrue, de meilleures performances, des options couvrant tous les besoins, allant de la maintenance préventive aux options forfaitaires pour les pièces de rechange, la main-d’œuvre et plus encore. ABB propose notamment un support technique à distance, disponible 24h/24 et 7j/7, afin de garantir le fonctionnement opérationnel des équipements dans les meilleurs délais. Les experts ABB peuvent également se déplacer sur site en fonction des besoins.

Les services connectés pour une disponibilité sécurisée et des performances optimisées

Les services connectés d’ABB se composent de cinq services : la surveillance & le diagnostic de l’état, la gestion des sauvegardes, l’accès à distance, l’évaluation de la flotte et l’optimisation des actifs. Chaque service connecté offre des avantages spécifiques qui aident à améliorer la performance et la productivité, réduisant ainsi les coûts de maintenance et de production de façon rapide.

Les services connectés sont disponibles via l’application Web MyRobot. Cette application fournit aux clients et au service ABB des informations exploitables via une interface utilisateur intuitive. Ils garantissent un temps de réponse plus rapide de 60% et réduit les incidents jusqu’à 25 %.

Au-delà des contrats de services, ABB propose des formations à ses clients. Ces formations peuvent être encadrées par un spécialiste sur site ou dans les centres de formation ABB. Des outils numériques tel que RobotStudio® aide également à l’apprentissage.