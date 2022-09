Les serveurs IBM LinuxONE sont lancés

septembre 2022 par Marc Jacob

IBM dévoile la nouvelle génération de son serveur LinuxONE, une plateforme hautement évolutive basée sur Linux et Kubernetes, conçue pour offrir l’évolutivité nécessaire à la prise en charge de milliers d’applications dans l’empreinte d’un système unique. IBM LinuxONE Emperor 4 propose des fonctionnalités qui peuvent réduire la consommation d’énergie des clients. Par exemple, la consolidation des applications Linux sur 5 systèmes IBM LinuxONE Emperor 4 au lieu de les exécuter sur des serveurs x86 comparés dans des conditions similaires peut réduire la consommation d’énergie de 75 %, l’espace de 50 % et l’empreinte CO2e de plus de 850 tonnes par an.

Selon une étude IBM IBV, 48 % des PDGs de tous les secteurs d’activité déclarent que l’accélération du développement durable est l’une des principales priorités de leur organisation pour les deux ou trois prochaines années. Cependant, 51 % d’entre eux citent également le développement durable comme l’un des plus grands défis à relever au cours de cette même période, avec comme obstacles le manque de données, le manque de clarté concernant le retour sur investissement et les barrières technologiques. Pour ces PDGs, l’adaptation de leur entreprise à une infrastructure moderne peut souvent constituer l’un des obstacles à la réalisation des objectifs de développement durable.

IBM LinuxONE Emperor 4 est un système évolutif « scale-out-on-scale-up » conçu pour permettre aux clients d’exécuter des applications avec un niveau continu de densité élevé et d’augmenter la capacité en activant les cœurs inutilisés sans augmenter leur consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées. En outre, les clients peuvent suivre la consommation d’énergie avec IBM Instana Observability sur LinuxONE.

Le portefeuille de technologies de développement durable d’IBM comprend des solutions pour concevoir, déployer et gérer des infrastructures et des innovations éco-énergétiques avec une approche Cloud hybride. IBM LinuxONE est une des solutions du portefeuille conçue pour optimiser les datacenters en réduisant la consommation d’énergie et en améliorant l’efficacité énergétique. IBM LinuxONE Emperor 4 sera disponible commercialement dans le monde entier le 14 septembre 2022, avec des systèmes d’entrée et de milieu de gamme qui suivront au premier semestre 2023.

Répondre à une demande imprévisible

Les changements dans l’économie mondiale ont entraîné une volatilité et exigent une flexibilité dans la prise de décision opérationnelle et technique. Conçue avec la même sécurité, évolutivité et fiabilité que celles qui caractérisent les infrastructures IBM, la nouvelle génération de LinuxONE offre également une flexibilité comparable à celle du Cloud. Grâce à un système conçu pour le rééquilibrage des ressources en combinaison avec une capacité à la demande, les applications peuvent augmenter et diminuer de façon dynamique et sans interruption de services.

Global Sustainability Research and Practice Lead chez IDC. « IBM LinuxONE fournit aux organisations une architecture sécurisée et évolutive pour répondre aux réglementations gouvernementales et aux attentes de leurs clients. »

Chez Citi, la stratégie de développement durable de la banque est motivée par un engagement à développer les solutions qui addressent le problème du changement climatique et soutiennent la transition vers une économie à faible émission de carbone. Sur le plan opérationnel, Citi s’attache à réduire l’empreinte environnementale de ses installations, notamment en améliorant les densités d’hébergement et en réduisant la consommation d’énergie. Citi héberge MongoDB sur IBM LinuxONE, en tirant parti de la sécurité et de la résilience de la plateforme, ainsi que de sa capacité élastique pour répondre à une demande inattendue.

« À mesure que notre activité se développe et devient de plus en plus axée sur le numérique, les solutions informatiques traditionnelles ajoutent davantage de serveurs physiques et augmentent l’espace au sol nécessaire », a déclaré Martin Kennedy, Managing Director, Citi Technology Infrastructure. « IBM LinuxONE avec MongoDB offre une croissance verticale et une protection essentielle contre les violations de données et les cyberattaques, ce qui contribue à optimiser les datacenters tout en réduisant notre empreinte carbone globale. »

Durable sans compromettre la sécurité

Le nouveau système LinuxONE est également doté d’un chiffrement systématique pour protéger les données au repos et en transit, une priorité pour les clients des secteurs réglementés tels que les services financiers. S’appuyant sur le leadership d’IBM en matière de sécurité Cloud dans le domaine du confidential computing (informatique confidentielle), IBM LinuxONE Emperor 4 protège les données en cours d’utilisation tout en assurant un chiffrement de bout en bout. Ce profil complet de protection des données fournit aux entreprises une stratégie de protection des données qui sous-tend les protocoles de cybersécurité actuels et attendus dans le futur.

Une plateforme Cloud hybride pour les applications Cloud et sur site

Les environnements hybrides et multiclouds actuels impliquent que les clients déploient leurs applications là où cela convient le mieux à leurs besoins commerciaux. Les serveurs virtuels IBM Cloud Hyper Protect fournissent un environnement Cloud public dans lequel l’utilisateur du Cloud conserve une autorité complète sur les serveurs virtuels basés sur Linux pour les applications qui contiennent des données sensibles. Conçu sur IBM LinuxONE et exécuté sur IBM Cloud, ce service offre aux clients une autorité complète sur leurs données chiffrées, leurs applications et leurs clés de chiffrement - même IBM, en tant que fournisseur de Cloud, n’y a pas accès.

IBM LinuxONE Emperor 4 prend en charge un grand nombre d’applications certifiées Linux et Red Hat OpenShift, notamment les services de données, les principaux services bancaires et les actifs numériques. IBM LinuxONE Emperor 4 bénéficie du soutien de partenaires de l’écosystème d’IBM tels que Illmuio, METACO, MongoDB, NGINX, Nth Exception, Fujitsu Limited, Pennant, SQ Solution, Sysdig, Inc. et Temenos.

Avec le développement « Cloud native » sur LinuxONE, les équipes de développeurs peuvent fournir des solutions portables et agiles sans avoir à apprendre un nouveau système d’exploitation. Les responsables informatiques ont besoin d’un système facile à utiliser, qui prenne en charge les outils courants et fournisse une base pour l’avenir. LinuxONE permet aux responsables de se concentrer sur la fourniture de nouveaux services, au lieu de gérer la complexité sur un grand nombre de serveurs. Basé sur Linux et Kubernetes, tout le monde bénéficie de normes ouvertes et d’un écosystème qui comprend des outils DevSecOps et « Cloud native » modernes.