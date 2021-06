Les secteurs de la santé et industriel restent très immatures sur le plan de la cybersécurité selon le dernier rapport de NTT Ltd.

juin 2021 par NTT Ltd

Principales cibles des hackeurs en 2020, la santé et l’industrie sont les secteurs les plus immatures en matière de cybersécurité. Selon le rapport annuel de sécurité NTT Ltd., ils obtiennent des notes de maturité très basses, qui s‘élèvent respectivement à 0,72 et 0,75 sur une note de 6 en Europe. Ces notations sont obtenues grâce à la consolidation de l’ensemble des audits de sécurité effectués par NTT Ltd. en Europe : Cybersecurity Advisory. Les notations sont nettement en deçà des notes de référence établies pour chaque secteur, censées être respectivement comprises entre 1,87 et 2,37, tandis que la fréquence des attaques a fortement augmenté. Ces enseignements proviennent du nouveau rapport annuel « 2021 Global Threat Intelligence Report » (GTIR).