Les scripts et les modèles SNMP les plus utilisés par la communauté Atera

août 2021 par

Atera présente les tendances d’utilisation des scripts et des templates SNMP sur sa plateforme. Ces tendances illustrent la façon dont les utilisateurs MSP d’Atera gèrent les infrastructures de leurs clients et quelles sont les actions qui leur sont le plus demandées.

Le script le plus utilisé par la communauté d’Atera est dédié à la suppression de tous les fichiers temporaires pour l’ensemble des utilisateurs, suivi dans l’ordre des scripts pour « Tout effacer », « Vider les caches » et « Vider la corbeille », prouvant l’automatisation des tâches rébarbatives visant à alléger les machines des utilisateurs représentent toujours une des préoccupations majeures des MSP et des équipes IT. À noter également que dans le top 25 des scripts figurent ceux pour l’automatisation de l’installation de Google Chrome et d’Office 365 qui sont parmi les applications les plus populaires en entreprise.

Pour les templates SNMP, utilisés afin de surveiller et gérer les périphériques et équipements connectés au réseau, la principale préoccupation des MSP concerne la surveillance du stockage et des réseaux. Les quatre premiers modèles sont, dans l’ordre, dédiés à la surveillance et la gestion des NAS Synology, des points d’accès Unifi, des points d’accès Ubiquiti Unifi AP inform, et des NAS Synology deux baies. À noter également la présence dans ce top 10 d’un modèle pour la surveillance et la gestion des terminaux Linux.