Les salons IoT WORLD - MtoM - CLOUD & DATACENTER reportent leur édition de printemps au 5 et 6 octobre 2021 - Paris Expo Porte de Versailles

décembre 2020 par Marc Jacob

Devant cette certitude, et après de nombreux échanges avec les professionnels du secteur, exposants, partenaires, visiteurs, parcs d’exposition et prestataires, nous sommes malheureusement obligés de constater qu’une ouverture en Mars 2021 est impossible. C’est pourquoi, malgré l’ensemble des aménagements et mesures prévus pour que les salons accueillent leur public en toute sécurité dans le cadre d’un protocole labellisé, nous vous annonçons que les salons IoT World - MtoM - Cloud & Datacenter, initialement prévus les 31 mars et 1er avril 2021, sont reportés à l’automne du 5 au 6 octobre 2021 à Paris Porte de Versailles.

Les organisateurs s’expriment : « Organisateur de salons professionnels depuis près de 40 ans, notre volonté a toujours été d’être à l’écoute de nos marchés en tenant également compte des contraintes extérieures, nous avons donc fait le choix de l’anticipation en reportant dès ce jour les salons IoT World - MtoM - Embedded - Cloud & Datacenter. Nous remercions tous ceux qui restent engagés à nos côtés et pour qui nos salons constituent un media majeur de relance de leur activité. Nous travaillons dès aujourd’hui à la préparation de l’édition du 5 et 6 octobre 2021 qui bénéficiera d’une période plus propice pour tous.

Toute notre équipe est d’ores et déjà mobilisée pour une rentrée professionnelle placée sous le signe de la reprise économique, du partage d’expériences, le tout, bien sûr, en présentiel !

Nouvelles dates IoT WORLD - MtoM - CLOUD & DATACENTER

Les 5 et 6 octobre 2021 - Paris Expo Porte de Versailles

https://www.datacenter-cloud.com/