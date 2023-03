Les routeurs industriels mGuards de la série 1000 de PHOENIX CONTACT intègrent des capacités de Cyberdéfense

mars 2023 par Marc Jacob

Les mGuards de la série 1000 de PHOENIX CONTACT, nouvelle gamme de pare-feux/routeurs de sécurité au Gigabit, s’auto-paramètrent sans nécessiter de notions en cybersécurité. En réponse à l’augmentation et à la sophistication des cyberattaques et aux réseaux industriels qui ne cessent de se développer, les solutions de cybersécurité doivent aussi évoluer et être de plus en plus performantes. Ceci permet d’avoir une cyberdéfense efficace dans le monde industriel, c’est à dire dans les usines au niveau du réseau OT.

C’est dans ce contexte que Phoenix Contact conçoit des solutions de télémaintenance et de cybersécurité

industrielle. Votre architecture réseau est déjà établie, pas de problème ! Nos produits s’intègrent facilement

dans des infrastructures déjà existantes, le tout avec une mise en service et un paramétrage simples.

En effet, les mGuards de la série 1000 s’auto-paramètrent donc pas besoin de notions en cybersécurité.

Ceux-ci apprennent par eux-mêmes le réseau, les communications de manière transparente afin de définir

les règles pare-feu et de protéger les machines et les données sensibles.

Pour répondre aux évolutions du terrain, la gamme nouvelle génération continue d’évoluer et de s’agrandir

avec les mGuards 2000. Avec leur plage de température étendue (-20 °C… + 60 °C) ils peuvent être utilisés

dans des environnements extrêmes. Comme les mGuards 1000, les mGuards 2102 permettent d’intégrer

simplement des nouvelles machines dans le réseau avec la fonctionnalité NAT (Network Address

Translation). C’est alors qu’il est possible de remplacer des adresses par d’autres pour connecter différents

réseaux/appareils.

Afin de sécuriser les accès à distance et de faire de la télémaintenance en toute sérénité, il est nécessaire

de mettre en place des tunnels VPN (Virtual Private Network). Ainsi, il y a une connexion sécurisée entre l’ordinateur et la machine. Afin de faciliter la mise en place et la gestion des VPN, le portail web de gestion mGuard Secure Cloud est disponible. Ce dernier permet de définir rapidement et simplement — en

seulement quelques clics — les autorisations d’accès et de monter les tunnels. Besoin d’accéder à un

équipement dans un autre/nouveau domaine, rien de plus simple avec le Port forwarding qui va gérer la

redirection de ports.

Toujours dans l’optique de simplification, une carte SD peut être insérée afin de pouvoir dupliquer/réutiliser

les paramétrages.