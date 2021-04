Les routeurs LTE IRG5000 de Perle fournissent une passerelle de communication entre les caméras de surveillance et les services cloud

avril 2021 par Marc Jacob

Plutôt que des systèmes de vidéosurveillance traditionnels, les utilisateurs ont tendance à préférer des systèmes basés sur le cloud en raisons de coûts initiaux de mise en service. Les systèmes de vidéosurveillance traditionnels requièrent un investissement en serveurs et stockage dédiés pour prendre en charge le traitement et la gestion sur site des images capturées. Les seuls dispositifs sur site nécessaires dans un système basé sur le cloud sont les caméras et l’équipement de communication de données pour transférer les images vers le cloud où le traitement et la gestion des vidéos sont effectués.