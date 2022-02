Les recommandations d’Avast pour des rencontres en ligne sûres lors de la Saint-Valentin

février 2022 par Avast

« Certaines personnes fréquentent ces sites à la dernière minute afin d’avoir un rendez-vous pour la Saint-Valentin, d’autant plus que la pandémie a freiné les ardeurs du plus grand nombre l’an passé en raison des restrictions sanitaires », explique Luis Corrons, Security Evangelist chez Avast. « Les plateformes de rencontres en ligne facilitent l’obtention rapide d’un rendez-vous amoureux, qui peut déboucher sur une grande histoire d’amour. Pour que cela reste une expérience agréable, mieux vaut garder en tête certaines consignes de sécurité ».

Comment rechercher un(e) partenaire à temps pour la Saint-Valentin Voici les conseils de Luis Corrons pour créer un profil, dans le but de faire mouche pour le 14 février :

● Mieux vaut utiliser un surnom sur les plateformes de rencontres, qui peut être anonymisé et utilisé exclusivement pour la Saint-Valentin, afin d’éviter d’être repérable trop facilement en ligne par des prétendant(e)s.

● Il faut veiller à activer les paramètres de respect de la confidentialité sur les comptes de réseaux sociaux, afin de ne pas divulguer trop d’informations personnelles, voire aucune.

● Mieux vaut choisir une photo de profil dont l’arrière-plan est neutre et non géolocalisable ; de même, il faut éviter d’utiliser des photos où l’on est entouré d’autres personnes.

Recommandations de Luis Corrons pour trouver et décrocher un rendez-vous amoureux :

● Ne pas livrer trop d’informations sur soi – lieu où l’on travaille, endroits de détente favoris ou encore adresse personnelle, surtout avant un rendez-vous face-à-face.

● Eviter d’ajouter les profils qui correspondent ou « qui matchent » sur vos réseaux sociaux.

● Donner rendez-vous dans un endroit public familier et retrouver la personne sur place, en indiquant où l’on se trouve à un ami ou proche via la géolocalisation.

Que faire si la rencontre tourne au vinaigre…

Selon une étude d’Ipsos de décembre 2021, 59% des Français, sans différence selon le genre, ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Si un rendez-vous devient désagréable ou si la personne rencontrée commence à manifester un peu trop d’intérêt ou à faire preuve de harcèlement, Luis Corrons conseille de procéder comme suit :

● Abréger le rendez-vous s’il met mal à l’aise et, si la situation empire au point de se sentir en danger, ne pas hésiter à prendre un taxi pour se rendre dans un commissariat.

● Envoyer un signalement de la personne en question dans l’application et la bloquer sur tous les comptes concernés.

● Demander de l’aide à la police ou auprès d’organismes spécialisés tels que Net Ecoute, le numéro national pour la protection sur internet (30 18)

« Rencontrer des personnes en ligne doit rester une expérience plaisante, mais des recherches faites un peu dans la panique, à la dernière minute, peuvent conduire à oublier les consignes de sécurité de base et entraîner une forme d’insouciance », poursuit Luis Corrons. « Il est donc très important de rappeler les consignes de sécurité que chacun doit suivre pour ses profils numériques, surtout quand vient l’heure de quitter le monde virtuel pour se retrouver dans la vraie vie ».