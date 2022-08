Les recherches d’Akamai montrent que les attaques visant les éditeurs de jeux vidéo ont plus que doublé au cours de l’année passée

août 2022 par Akamai

Akamai Technologies, Inc publie un nouveau rapport État des lieux de l’Internet montrant que les attaques d’applications Web dans le secteur des jeux vidéo ont plus que doublé au cours de l’année passée. Dans ce nouveau rapport, Le renouveau du jeu vidéo, on constate que ces attaques surviennent alors que la demande de plateformes de jeux vidéo dans le cloud explose.

Les cyberattaques contre les applications Web dans le secteur des jeux vidéo exposent les comptes des joueurs, avec pour conséquence la vente de comptes de jeux vidéo et le vol d’informations personnelles, notamment des données de cartes de crédit. Le marché de la microtransaction devrait atteindre 106,02 milliards de dollars d’ici 2026, ce qui en fait une cible de choix pour les hackers. Le rapport indique également que l’industrie des jeux vidéo est ciblée par 37 % des attaques DDoS. C’est un chiffre considérable, puisque le deuxième segment de marché le plus ciblé est le secteur financier, avec 22 %.

Voici les autres conclusions principales du rapport Le renouveau du jeu vidéo :

• Les attaques des applications Web dans le secteur des jeux vidéo ont augmenté de 167 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, affectant des millions de comptes de joueurs à travers le monde.

• Les États-Unis sont la principale cible des pirates, suivis par la Suisse, l’Inde, le Japon, le Royaume-Uni et d’autres pays d’Europe et d’Asie.

• Les éditeurs de jeux vidéo migrent leurs opérations vers le cloud, créant ainsi de nouvelles opportunités d’attaque pour les pirates informatiques.

• Les microtransactions, courantes dans le secteur des jeux vidéo, attirent particulièrement les hackers qui peuvent tirer parti du pouvoir d’achat des joueurs sans pour autant attirer l’attention.

« Avec l’évolution et l’essor du jeu vidéo, le secteur est devenu une cible de choix pour les cyberattaques », a déclaré Jonathan Singer, Senior Strategist, Media & Entertainment Industries chez Akamai. « Les cybercriminels perturbent généralement les services en direct et récupèrent les informations de connexion pour voler les comptes des joueurs. De plus, avec l’extension dans le cloud qui attire de nouveaux joueurs, cibles de choix pour les hackers, de nouvelles opportunités d’attaque apparaissent. Notre dernier rapport, Le renouveau du jeu vidéo, examine pourquoi et comment le secteur des jeux vidéo est devenu une cible mondiale pour les cybercriminels, les fraudeurs et les blanchisseurs d’argent. »