Les recherches d’Akamai mettent en évidence une demande mondiale croissante en piratage

janvier 2022 par Akamai

Akamai Technologies, Inc. a publié une nouvelle étude détaillant la persistance du piratage en ligne. « Les pirates à l’affût » est le dernier rapport État des lieux d’Internet / Sécurité d’Akamai. Il s’intéresse à l’évolution de l’écosystème du piratage qui, selon le Global Innovation Policy Center de la Chambre de commerce des États-Unis, entraîne chaque année un manque à gagner de 29,2 milliards de dollars pour l’économie américaine. Ce nouveau rapport est le fruit d’une collaboration entre Akamai et MUSO, et a pour but de fournir des données sur le piratage (streaming et téléchargements) dans différents secteurs.

Cette étude montre comment le piratage en ligne continue de se répandre dans un certain nombre de secteurs, auxquels il nuit financièrement. Entre janvier et septembre 2021, la demande mondiale en piratage (mesurée par les visites sur les sites Web offrant un accès direct à des films et séries télévisées, soit par le biais d’un navigateur ou d’une application pour mobile, ainsi que par les téléchargements de torrents) a atteint le chiffre de 3,7 milliards de diffusions en streaming et de téléchargements non autorisés. Selon cette étude, 61,5 % des internautes ayant visité des sites pirates y ont accédé directement, tandis que 28,6 % les ont activement recherchés.

« Le piratage est un combat de chaque instant et il n’y a pas de solution miracle pour s’attaquer à chaque type de piratage en ligne. Même si les développeurs de contenu font des efforts pour se protéger au mieux contre le piratage, les hackers adaptent leurs méthodes pour avoir accès aux contenus protégés », a déclaré Steve Ragan, chercheur en sécurité chez Akamai et auteur du rapport. « L’impact du piratage va bien au-delà du vol de films et d’autres contenus. Le coût réel est payé en coulisses, avec la perte des moyens de subsistance de tous ceux qui travaillent à la création des films, des séries, des livres et des logiciels que nous regardons et utilisons tous. »

L’ampleur du piratage en ligne décrite dans le rapport constitue l’un des problèmes les plus difficiles et les plus complexes à résoudre pour les entreprises. Alors que les entreprises du secteur des médias, de l’édition et du digital se concentrent sur la sécurisation du chiffre d’affaires en raison de l’évolution du comportement des utilisateurs, il est primordial de comprendre l’écosystème des menaces pour réussir à atténuer les risques. Le piratage pose un problème de sécurité à la fois au sein des entreprises, mais aussi en agissant comme un autre vecteur d’attaque potentiel favorisant les violations de la propriété intellectuelle (PI).

« Lorsqu’on étudie le piratage à l’échelle mondiale et dans les secteurs du cinéma, de la télévision, des logiciels, de l’édition et de la musique, l’ampleur du phénomène est manifeste. Plus inquiétant encore, le piratage demeure un problème croissant dans de nombreux secteurs, avec une augmentation de 16 % au cours des 9 derniers mois », a déclaré James Mason, directeur technique de MUSO. « Comme l’a démontré notre partenariat avec Akamai pour ce rapport, le travail collaboratif pour bien comprendre les dernières tendances de l’écosystème mouvant du piratage est essentiel pour parvenir à élaborer des stratégies anti-piratage performantes. C’est bien plus efficace que de travailler de manière compartimentée. »

Comprendre les tendances du piratage Outre la demande incessante de contenu piraté, le rapport a soulevé plusieurs autres points importants : • Au total, 132 milliards de visites sur des sites pirates ont été comptabilisées entre janvier et septembre 2021. • Les principaux secteurs piratés ont été la télévision (64 milliards de visites au total), l’édition (30 milliards), le cinéma (14,5 milliards), la musique (10,8 milliards) et les logiciels, ce qui inclut les jeux vidéo et les logiciels informatiques récents (8,9 milliards). • Au niveau mondial, les États-Unis (13,5 milliards), suivis par la Russie (7,2 milliards), l’Inde (6,5 milliards), la Chine (5,9 milliards) et le Brésil (4,5 milliards) ont été les cinq premières zones de visites de sites Web pirates l’année dernière.

