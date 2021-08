Les produits de cybersécurité d’Atos sont distribués au Japon par Daiwabo Information System

août 2021 par Marc Jacob

Atos annonce avoir sélectionné Daiwabo Information System (DIS), distributeur de premier plan de produits informatiques au Japon, pour assurer la distribution de ses produits de cybersécurité sur le territoire national. Ce partenariat est le premier accord de distribution de produits de cybersécurité pour Atos au Japon, une étape importante pour le développement de sa stratégie de distribution internationale et de son écosystème de partenaires. Il permettra aux entreprises et organisations japonais de mener à bien leur transformation digitale et initiatives cloud pour protéger leurs données et ressources stratégiques à l’aide de solutions éprouvées.