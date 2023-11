Les produits Kaspersky reconnus par plusieurs laboratoires indépendants

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

C’est une triple reconnaissance pour Kaspersky en cette fin d’année 2023. Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security et Kaspersky Standard ont prouvé leur efficacité anti-ransomware absolue lors d’un examen par AV-TEST. Les deux premiers produits précédemment nommés ainsi que Kaspersky Plus ont quant à eux obtenu les meilleures notes pour la protection anti-malware dans un test réalisé par SE Labs. Enfin le cabinet de consulting Quadrant Knowledge Solutions classe quant à lui Kaspersky parmi les leaders technologiques 2023 pour sa gestion de la veille sur les menaces numériques.

En 2022, les solutions Kaspersky ont détecté plus de 74,2 millions de tentatives d’attaques par ransomware, soit 20 % de plus qu’en 2021. Bien que les forces de l’ordre aient réussi à démanteler des groupes APT tels que HIVE et Emotet, les malwares et les codes malveillants créés par les acteurs de la menace restent en circulation. Par conséquent, d’autres groupes peuvent maintenant modifier le code erroné pour développer de nouveaux logiciels malveillants, ce qui les rend plus sophistiqués et mieux ciblés.

Selon le cabinet d’études et de conseil Gartner, les dépenses en produits et services de cybersécurité des entreprises du monde entier continuent de croître et atteindront plus de 188,3 milliards de dollars américains d’ici à la fin de 2023. Cette croissance est due à l’évolution constante du paysage des cybermenaces. Comme les cybercriminels utilisent une variété de nouveaux exploits et de stratégies d’attaque améliorées par l’intelligence artificielle, il devient encore plus difficile de choisir une solution de cybersécurité fiable qui aide à détecter les menaces et à y répondre à temps.

Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security et Kaspersky Standard ont passé avec succès les évaluations régulières de la protection contre les menaces avancées organisées par AV-TEST. Lors des tests, les trois produits ont démontré une protection complète contre les ransomwares dans 10 scénarios d’attaque réels différents.

En août 2023, AV-TEST a examiné 33 produits de cybersécurité d’entreprises et de clients dans 10 scénarios réels comprenant cinq attaques par ransomware et cinq attaques par voleur de données. Le test a été d’autant plus compliqué pour les fournisseurs que certains échantillons de logiciels malveillants ont été écrits dans le langage de programmation Rust. Le langage Rust offre aux attaquants l’avantage d’une grande vitesse de traitement, ainsi que la possibilité d’effectuer plusieurs opérations en parallèle et d’échapper à l’analyse statistique de nombreux systèmes de détection des logiciels malveillants.

Trois produits Kaspersky - Kaspersky Endpoint Security for Business et Kaspersky Small Office Security pour les entreprises, et Kaspersky Standard pour les particuliers - ont été examinés dans le cadre de ce test. Ils ont obtenu 35 points sur les 35 possibles et ont été certifiés : « Advanced Approved Endpoint Protection » pour les solutions de sécurité professionnelles et « Advanced Certified » pour les produits grand public.

Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security et Kaspersky Plus ont obtenu le maximum de points de la part de la société de test indépendante SE Labs au troisième trimestre 2023. Ils ont été soumis au test de SE Labs pour la protection anti-malware des terminaux professionnels et domestiques. Ils ont obtenu les meilleurs résultats après avoir fait face à des menaces accessibles au public par courrier électronique et sur le web, comme celles utilisées par les cybercriminels pour attaquer les PC Windows en incitant les utilisateurs à exécuter des fichiers ou des scripts qui téléchargent et exécutent des logiciels malveillants.

Tous les produits Kaspersky ont obtenu le plus grand nombre de points - 400 - dans la catégorie « Protection Accuracy Rating » après avoir détecté et bloqué toutes les menaces susceptibles de compromettre le système, et les 736 derniers points ont été obtenus dans la catégorie « Legitimate Accuracy Ratings », car les produits ont classé correctement les applications et les URL légitimes sur la base des interactions que chaque produit a eues avec l’utilisateur. Ainsi, la « note de précision totale » a de nouveau été atteinte par les trois produits, avec le maximum possible de 1136 points, indiquant l’efficacité à 100 % de la protection anti-malware de Kaspersky. Les produits Kaspersky ont reçu le prix « AAA » et ont remporté la première place dans leur catégorie.

Le SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions fournit quant à lui une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial de la veille sur les menaces numériques, des principales tendances, du paysage des fournisseurs et du positionnement concurrentiel. Elle aide également les entreprises à obtenir des informations stratégiques sur les fournisseurs pertinents en évaluant leurs capacités, leur différenciation concurrentielle et leurs positions sur le marché.

Kaspersky a été classé parmi les leaders technologiques 2023 de la SPARK Matrix™ : Digital Threat Intelligence Management par Quadrant Knowledge Solutions pour son excellence technologique et son impact sur les clients. Ce prix est une reconnaissance de l’efficacité et de la valeur des produits de cybersécurité de Kaspersky.

Le portefeuille de Kaspersky Threat Intelligence fournit une vue complète de la posture de sécurité de l’organisation et comprend CyberTrace, Threat Data Feeds, Threat Lookup, Digital Footprint Intelligence, Threat Analysis, Threat Intelligence Reporting et des services d’expertise à la demande en matière de renseignements sur les menaces.