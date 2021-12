Les principales tendances de sécurité physique en 2022 selon Genetec

décembre 2021 par Genetec

Le contrôle des niveaux d’occupation et de l’utilisation de l’espace restera une priorité

Quelques mois après le début de la pandémie, les entreprises déployaient différentes solutions pour suivre les niveaux d’occupation dans leurs bâtiments et contrôler la distanciation sociale. Près de deux ans plus tard, cette tendance se poursuit car les entreprises trouvent de la valeur dans les données recueillies.

Au-delà des objectifs de sécurité, les organisations utiliseront les données d’analyse spatiale pour réduire les temps d’attente, optimiser la planification du personnel et améliorer les opérations. Les entreprises offrant à leurs employés la possibilité de partager leur temps de travail entre le bureau et la maison, chercheront à optimiser au mieux leurs espaces de travail. Grâce à l’intelligence de l’utilisation des espaces, elles seront capables d’analyser la présence des employés dans les bureaux, de suivre les demandes de réservation de salles de réunion et de modifier les plans d’étages de manière judicieuse, en proposant par exemple plus d’options de bureaux partagés.

L’analyse vidéo s’adaptera plus facilement aux déploiements à grande échelle

Ces dernières années ont enregistré une forte demande en solutions d’analyse vidéo. Les techniques d’IA, telles que le machine learning et le deep learning, ne cessant de renforcer la puissance de l’analyse, de plus en plus d’organisations sont enthousiastes à l’idée d’investir.

Cependant, l’analyse vidéo complexe nécessite encore des serveurs très puissants pour un bon traitement des données. Le déploiement de l’analyse dans toute l’entreprise n’est donc pas toujours faisable. En 2022, nous pensons que les applications d’analyse vidéo évolueront de manière à rendre leur déploiement à grande échelle plus facile et plus économique. Et ceci grâce à des fournisseurs qui se concentrent sur l’efficacité des ressources matérielles et offrent des contrôles plus granulaires pour exécuter les analyses à certains intervalles ou à certaines dates, plutôt qu’en continu.

Le cybercrime continuera de se développer et d’inspirer de nouvelles stratégies

Un rapport de Cybersecurity Ventures prévoit que le coût de la criminalité mondiale atteindra 10,5 milliards de dollars par an d’ici 2025. Avec un taux de croissance de +15 % par an, cela représenterait le plus grand transfert de richesse économique de l’histoire.

Alors que de plus en plus de dispositifs sont mis en ligne et que le traitement des données devient un élément central des opérations, les entreprises devront rester agiles et réactives face à l’évolution des menaces. Leurs clients exigeront également une plus grande transparence sur la manière dont elles assurent la sécurité et la confidentialité des données. Tout cela débouchera sur un modèle de cybersécurité entièrement nouveau, fondé sur la vérification continue plutôt que sur le simple renforcement des réseaux et des systèmes. Il ne suffira pas d’intégrer des couches de protection dans un écosystème de sécurité. Les responsables devront mettre en œuvre des stratégies de cybersécurité plus offensives et choisir des partenaires offrant des niveaux d’automatisation plus élevés pour rester à l’affût des menaces potentielles.

Les risques liés à la chaîne d’approvisionnement feront l’objet d’une plus grande attention

Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement que le monde connaît actuellement vont inciter les entreprises à être moins dépendantes vis-à-vis des solutions propriétaires issues d’une seule et même source. Les organisations tournées vers le futur rechercheront plutôt des solutions à architecture ouverte qui leur offriront davantage de choix et de flexibilité pour répondre à leurs besoins tout en tenant compte des disponibilités du moment. Mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement ne se limitent pas à la pénurie actuelle de biens et de matériaux. Face à des cybercriminels de plus en plus sophistiqués, la pression est encore plus forte pour les organisations qui doivent passer au crible les mesures, normes et certifications de cybersécurité de l’ensemble de leur écosystème de chaîne d’approvisionnement.

Dans un monde où les réseaux des organisations n’ont plus de périmètre clairement défini, nous verrons de plus en plus d’entreprises et d’agences gouvernementales élargir la portée de leurs politiques de cybersécurité afin d’établir des normes de sécurité de base pour les solutions qu’ils achètent et les fournisseurs avec lesquels ils s’associent.

De plus en plus d’entreprises passeront au cloud hybride

Comme toujours plus d’entreprises se lancent et testent des applications cloud, celles-ci vont plus rapidement intégrer les avantages du cloud hybride, ce qui accélérera encore plus l’adoption des technologies cloud au cours de la nouvelle année.

Il pourra s’agir de la mise en œuvre d’un système de gestion des preuves numériques pour renforcer la conformité en matière de confidentialité des données, du déploiement d’un système de gestion vidéo dans le cloud pour sécuriser un site distant à haut risque, ou de l’installation d’un système PIAM (gestion des accès et des identités physiques) pour mieux suivre les foyers de Covid dans un bâtiment. Les organisations conservent leurs systèmes sur site et les opérateurs gèrent le tout à partir d’une interface unique.