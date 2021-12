Les prévisions de Scality pour 2022

décembre 2021 par Scality

Scality annonce ses prévisions en matière de stockage de données pour 2022. Ces informations sont publiées à la fin d’une année été marquée par la prolifération d’attaques par ransomware, la pénurie de compétences IT et l’adoption du cloud. Les prévisions de cette année montrent en quoi les solutions de stockage vont continuer à s’améliorer afin de répondre à ces défis et comment les technologies émergentes vont avoir un impact sur le paysage du stockage de données.

Les processus IA/MLOps font désormais partie intégrante des produits de stockage d’entreprise et de milieu de gamme

La croissance exponentielle des données, associée à la pénurie des compétences, renforce le besoin d’une automatisation accrue de la gestion des systèmes de stockage. L’intégration IA/MLOps dans les processus de données à grande échelle a pour vocation d’aider les administrateurs à décharger et automatiser les processus, détecter et réduire le gaspillage, ainsi qu’à améliorer l’efficacité globale de la gestion du stockage. Les MLOps peuvent surveiller et fournir des analyses prédictives sur les tâches manuelles courantes, notamment l’optimisation de la capacité de stockage, les défaillances liées à des composants en attente. Les tâches à plus forte valeur peuvent inclure l’identification des modèles d’E/S et de performances des applications, ainsi que l’ajustement automatique de la qualité de service (QoS) et des ressources sous-jacentes pour fournir les niveaux de service nécessaires.

Une protection sophistiquée contre les ransomware deviendra un enjeu pour les solutions de stockage

Non seulement les attaques avec ransomware se sont multipliées en 2021, mais l’ampleur et le coût de ces attaques ont également augmenté. Selon Cybersecurity Ventures, ces attaques coûteront environ 265 milliards de dollars par an d’ici 2031, avec une nouvelle attaque perpétrée toutes les deux secondes en moyenne.

Les données d’entreprise à haute valeur se trouvent au cœur de ce danger. En 2022, les solutions de stockage de données professionnelles seront conçues et mises à disposition avec des mécanismes intégrés plus sophistiqués pour garantir une détection et une prévention plus précoce des attaques des attaques qui suppriment, modifient ou chiffrent les données stockées ainsi que la récupération des données. Les solutions de stockage seront combinées à des mécanismes de sécurité avancés au niveau des applications, des serveurs et du réseau afin de fournir aux entreprises des solutions de bout en bout contre les cyberattaques dans l’intégralité de leurs briques informatiques.

Les réseaux 5G permettront d’accroître la capture et la mobilité des données en périphérie, éliminant ainsi les préoccupations liées à la gravité des données À mesure que la nouvelle génération de connectivité réseau 5G se déploie, elle aura un impact direct sur l’émergence d’applications riches en données déployées en périphérie. L’augmentation de la bande passante vers et depuis la périphérie réduira également les préoccupations liées à la gestion des données celles-ci étant de plus en plus volumineuses et coûteuses à déplacer. Cela stimulera la production et la consommation de données en périphérie, tout en permettant également de promouvoir la mobilité des données résidant sur le datacenter, quel que soit son emplacement, edge to core to cloud.

Les préoccupations en matière de technologie et de souveraineté des données vont stimuler la croissance des fournisseurs de services régionaux La dépendance vis-à-vis des fournisseurs de technologies et de services cloud basés en dehors de leurs zones géographiques reste une préoccupation croissante pour les entreprises internationales. Les réglementations liées à la souveraineté des données, telles que l’acte sur la gouvernance des donnée en Europe, témoignent de la puissance reconnue des données et de son rôle croissant en tant que monnaie émergente pour la transformation numérique. Les difficultés des entreprises face au suivi de l’emplacement de leurs données et au respect des réglementations locales vont donner lieu à une multitude de fournisseurs de services locaux et régionaux offrant des services de cloud souverain à ces marchés captifs tout en garantissant que les données restent dans des frontières spécifiques.

Les datacenters sur site sont là pour rester pendant que les entreprises affinent leurs approches hybrides

Même si l’investissement dans le cloud public se poursuit, les entreprises maintiendront leur infrastructure de datacenter sur site pour des raisons de contrôle, de performances et de rentabilité. Cela entraînera l’accroissement des capacités de gestion informatique sophistiquées afin d’optimiser les datacenters multiples, les applications multicloud et les solutions de gestion de données. Aujourd’hui, la plupart des entreprises se sont rendues compte qu’une approche intelligente et équilibrée des applications et de l’infrastructure au sein des datacenters d’entreprise (privés) et des services de cloud public leur permet de fournir leurs services de manière optimale, de renforcer l’agilité, d’optimiser les délais de mise sur le marché et de réduire les coûts.

Paul Speciale, directeur marketing, chez Scality, a déclaré : « En 2020 et 2021, parmi les changements les plus significatifs au sein des services informatiques d’entreprise nous pouvons souligner l’augmentation du télétravail et l’adoption accrue du cloud.

Les données sont à la base des opérations de presque tous les secteurs, ce qui signifie que leur stockage et leur protection doivent prendre une importance majeure. Les solutions de stockage doivent évoluer rapidement pour relever les défis de cette nouvelle année qui commence. »