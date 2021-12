Les prévisions 2022 de Splunk présentent un futur piloté par les données

décembre 2021 par Splunk

Splunk Inc. publie trois rapports de prévisions pour 2022 soulignant l’importance des données et dans quelle mesure celles-ci vont définir toutes les facettes de l’année à venir. Grâce à des informations recueillies auprès d’un large éventail de dirigeants et d’experts en technologie de Splunk, les rapports s’articulent autour de trois domaines clés : leadership et technologies émergentes, sécurité des données, et enfin IT et observabilité.

Teresa Carlson, Présidente et Directrice de la croissance de Splunk, l’assure : « La technologie continue de nous offrir une chance de faire face aux nombreux défis de l’économie mondiale. Et en exploitant le potentiel des données, nous pouvons immédiatement adopter des mesures pour créer des solutions concrètes. Au cours de 2022, les données seront cruciales pour permettre aux leaders d’innover rapidement et de concrétiser de nouvelles idées au sein d’un monde hybride et multicloud. »

Les prévisions 2022 mettent en lumière la puissance des données, l’accélération du cloud, le parcours client et bien plus :

Rapport sur les leaders et les technologies émergentes

• À l’heure où les entreprises retrouvent leur équilibre (post ?) pandémique, attendez-vous à un festival de fusions et acquisitions. Les entreprises qui ont pu massivement réinvestir pendant la crise sont devenues plus agiles. Et au sortir de la pandémie, les entreprises des secteurs durement touchés vont rebondir. Mais ce sont celles qui ont investi dans leurs stratégies numériques qui auront le vent en poupe, tandis que celles qui auront été moins agressives seront en difficulté.

• Chaque entreprise aura besoin d’adopter une nouvelle approche du talent. Le COVID-19 a accéléré le renouvellement du personnel, tout comme il a précipité la transformation numérique. Il y a un besoin nouveau de donner la priorité au bien-être des employés, tout en offrant à son personnel en télétravail de nouvelles méthodes de travail.

• L’edge computing fera énormément de bruit en 2022. Et cela répondra pleinement à toutes les attentes. Les principaux fournisseurs de cloud font actuellement des paris stratégiques sur les architectures de périphérie. Et elles deviendront une extension naturelle des environnements d’entreprise. L’edge computing sera rendue possible par la 5G et la croissance de la puissance de calcul.

Rapport sur la sécurité des données

• Les ransomwares vont se multiplier avec la professionnalisation croissante des cybercriminels et l’exploitation de la chaîne logistique. Les ransomwares sont aujourd’hui la plus grande menace de sécurité pour la plupart des entreprises. Si vous n’avez pas apprécié les ransomwares et les attaques de la chaîne logistique de ces dernières années, vous n’allez certainement pas les aimer en duo. Se préparer à l’inéluctabilité des attaques par ransomware est vital pour réduire les délais et les coûts de restauration.

• Des failles et des violations à plus grande échelle sont à prévoir et la cyber-hygiène constituera la meilleure défense pour une entreprise. La pandémie de COVID-19 a élargi le périmètre de chaque entreprise avec une installation Wi-Fi chez les employés en télétravail. Désormais, la rigueur de base en matière de sécurité est votre nouveau périmètre. Les pratiques de sécurité courantes telles que l’authentification multifacteurs, la publication de correctifs complets et l’identification des actifs peuvent aider à éviter des violations à grande échelle.

Rapport sur l’IT et l’observabilité

• L’accélération du cloud, dictée par la pandémie, a entraîné d’énormes lacunes en matière d’expérience client. L’observabilité va devenir essentielle pour les entreprises cherchant à comprendre comment fonctionnent réellement leurs réseaux complexes de services cloud. Elle permettra aux équipes d’observer, de comprendre et d’exploiter leurs données afin d’améliorer le parcours client.

• L’observabilité et l’AIOps vont converger pour créer encore plus de valeur. La relation étroite entre l’observabilité et l’AIOps sera une évidence pour tous d’ici fin 2022, à mesure que les entreprises reconnaîtront l’importance d’adopter l’observabilité afin d’obtenir les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Elles réaliseront également que pour exploiter ces données, dont le volume et la vélocité dépassent les capacités humaines de traitement, elles ne pourront plus se passer du machine learning.