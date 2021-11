Les premiers intervenants de la vallée de l’Ahr utilisent les routeurs LTE IRG de Perle pour supporter l’effort de récupération suite aux inondations

novembre 2021 par Marc Jacob

Lorsque la crue de la rivière Ahr, un affluent du Rhin, a atteint une hauteur de 7 mètres le 14 juillet 2021, 134 personnes ont perdu la vie et des centaines d’autres ont été blessées. Des routes, des ponts, des infrastructures et des maisons ont été détruits et il s’agit, de mémoire d’homme, de la pire inondation pour les habitants de la vallée de l’Ahr, située en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.

Roland Beuge, un premier intervenant expérimenté et habitant de la région, commente : « La dévastation était inimaginable. Les habitants ont tout perdu. »

Roland Beuge a rapidement mobilisé son équipe de volontaires des Multi Technical Forces (MTF) pour aider au processus d’intervention, de récupération et de restauration. Ils ont obtenu la mise à disposition d’un bâtiment de 2500 m² faisant office de quartier général pour accueillir 20 bénévoles sur place, des artisans et jusqu’à 100 personnes déplacées qui avaient perdu leur habitation. Il s’agit également d’un lieu de stockage pour la distribution des matériaux de construction.

« Nous fournissons des biens de base, tels qu’un abri, de la nourriture et des fournitures », souligne R. Beuge. « Nous coordonnons tous les artisans bénévoles et réceptionnons les marchandises qui ont fait l’objet de dons. Nous avons récemment réceptionné 24 tonnes de matériaux de construction pour faciliter la reconstruction. »

Une communication fiable et l’accès aux informations constituent la base d’une intervention et d’une opération de récupération efficaces. Roland Beuge explique : « Notre système informatique est loin d’être sophistiqué. La plupart des personnes utilisent leurs téléphones et ordinateurs portables personnels. Nous avions acheté un routeur LTE avec Wi-Fi mais, il a rapidement montré ses limites. J’ai réalisé que j’étais confronté à deux problèmes relativement importants. Tout d’abord, nous devions fournir une couverture Wi-Fi aux plus de 120 personnes du siège, afin qu’elles puissent accéder à leurs e-mails, communiquer avec les compagnies d’assurance et rester en contact avec leurs amis et leur famille. Ensuite, j’avais besoin d’un routeur 4G (LTE) qui puisse voyager avec nous, dans notre véhicule de récupération après sinistre, afin que nous restions connectés au siège et à internet pendant que nous acheminions des fournitures dans les zones les plus isolées. J’ai demandé l’aide de Perle, qui m’a fait don d’un routeur Wi-Fi LTE IRG5500. »

Le routeur LTE IRG5500 utilise deux cartes SIM T-Mobile illimitées. Au siège, il est déployé comme une solution « tout-en-un ». Ce boîtier unique fonctionne comme un routeur LTE, un commutateur Ethernet 10/100/1000 à quatre ports et un point d’accès au Wi-Fi.

Les routes locales étant lourdement endommagées et impraticables après les inondations, l’acheminement des fournitures dans les zones les plus isolées n’est possible qu’en véhicule de récupération après sinistre ou en véhicule tout terrain. Doté de certifications de résistance aux chocs et aux vibrations, et d’un boîtier en aluminium moulé sous pression IP54 pour prévenir la pénétration de la poussière et de l’eau, le routeur LTE IRG5500 sert de hub de connectivité principal pour la création d’un réseau de véhicules (VAN). Le GNSS, inclus par défaut, permet le suivi de la localisation en temps réel et la mise à jour de l’horloge réseau en temps réel pour le routeur et tout équipement connecté. La télémétrie embarquée, les capteurs et d’autres dispositifs sont connectés pour transmettre des données au siège par le biais de la LTE. Dans les zones inondées, le Wi-Fi est utilisé pour fournir un accès gratuit à internet aux volontaires, au personnel en charge des secours et aux propriétaires de la région.

Enfin, la protection intégrée de la charge de la batterie, qui ne nécessite pas de conditionnement d’alimentation externe, permet de sécuriser le fonctionnement du véhicule. Les routeurs LTE IRG5500 sont conçus pour fonctionner avec des sources d’énergie limitées, en consommant moins d’un Watt lorsqu’ils sont inactifs et 53 mW en mode veille.

John Feeney, directeur de l’exploitation chez Perle Systems, commente : « Perle est heureuse d’apporter son soutien et son aide à l’important travail effectué par MTF. Les premiers intervenants et le personnel sur le terrain doivent avoir accès aux données et à la technologie connectée, dans et autour de leurs véhicules, pour améliorer la sécurité et la réactivité. Les routeurs IRG ont été spécialement conçus avec cette application à l’esprit. »

Si de nombreux progrès ont été réalisés, la vie n’est pas encore revenue à la normale. Lorsque Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d’Allemagne, s’est rendu dans la vallée de l’Ahr, le 10 octobre, il a déclaré : « Il reste beaucoup de travail à faire avant que la reconstruction ne soit terminée. » (« Es liegt noch viel Arbeit vor uns bis zum wiederaufbau1. »

« De nombreuses organisations d’aide sont passées à d’autres projets, mais les volontaires de MTF continueront à soutenir les habitants de la vallée de l’Ahr au moins jusqu’à la fin de l’année 2021 », commente Roland Beuge. « Pour que nous puissions coordonner nos ressources le plus efficacement possible, nous continuons à nous appuyer sur l’IRG5500 comme point de connectivité. Nous apprécions le soutien apporté par Perle. »

1 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frank-Walter Steinmeier en visite dans la vallée de l’Ahr à la suite des inondations catastrophiques. Octobre 2021. Web. 10 octobre 2021