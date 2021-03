Les premiers enseignements de l’incendie d’OVH

mars 2021 par Nicolas Groh, directeur technique EMEA de Rubrik

L’incendie d’OVH prouve une chose, c’est que même les meilleurs ne sont jamais à l’abri. Si l’enquête est encore en cours pour déterminer le déroulement des événements, ces derniers rappellent à quel point les plans de PRA et PCA, et les sauvegardes sont importants pour les entreprises, qu’elles soient hébergeurs ou utilisateurs finaux. Pour ce qui est des plans de continuité et de reprise d’activité, la première chose est évidemment d’en avoir un, mais la plus importante est de l’avoir testé. Trop d’entreprises pensent que ces plans couchés sur le papier les maintiennent à l’abri des sinistres sans jamais avoir testé s’ils étaient vraiment efficaces. Et le passage en conditions réelles est parfois douloureux.

Deuxièmement, les sauvegardes doivent non seulement être à jour, ce qui a fait défaut à plusieurs clients d’OVH, et surtout être prêtes à être récupérer rapidement, qu’elles soient dans le cloud ou sur des sites distants. Il est donc non seulement important qu’elles soient répartis sur des sites distincts, mais aussi que l’entreprise ait prévu les infrastructures nécessaires pour les restaurer et relancer l’activité. Le recours à un hébergeur ne garantit pas cette redondance et OVH l’avait d’ailleurs largement signifié à ses clients.