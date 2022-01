Les prédictions de Keysight pour 2022

janvier 2022 par Keysight

En 2021, le monde a continué à connaître une crise sanitaire sans précédent. La pandémie a eu un impact sur tous les secteurs de la société et a forcé les entreprises, les petits commerces, les gouvernements et les institutions privées à opérer un virage, parfois important, pour accélérer les transformations numériques et repenser la façon d’innover.

Les dirigeants de Keysight ont analysé l’évolution des activités et des tendances technologiques dans le contexte de la pandémie, dont les effets continueront à se faire sentir durablement sur les organisations et la société.

Sécurité

• Les cyber risques liés à la supply chain vont exploser Avec la dépendance accrue à la technologie, les risques et les vulnérabilités en matière de cybersécurité deviendront une préoccupation croissante pour les chaînes d’approvisionnement, car les pirates informatiques ont tourné leur attention vers l’IIoT (IoT industriel) et d’autres infrastructures critiques, y compris les chaînes d’approvisionnement. La conception d’une supply chain résiliente nécessitera de connecter l’ensemble de l’écosystème et de veiller à ce que les attaques incessantes des pirates informatiques échouent.

• D’ici 2025, le SecOps sera la première priorité opérationnelle.

o Les failles de sécurité constituant une menace croissante pour tous les secteurs d’activité, le DevOps sera finalement supplanté par le DevSecOps en 2022, à mesure que les entreprises réaliseront que la sécurité doit occuper une place centrale dans un monde numérique hyperconnecté.

o Les équipes de sécurité et les équipes opérationnelles collaboreront et intégreront des outils, des processus et des technologies pour assurer la sécurité des organisations. L’audit de sécurité et les attaques auto dirigées seront le seul moyen viable d’atténuer les risques.

• Des normes seront introduites pour aider à sécuriser les systèmes connectés

o Chaque appareil connecté représente un vecteur d’attaque supplémentaire que les pirates peuvent exploiter. Avec la complexité des systèmes connectés, les organisations ne disposaient pas de visibilité sur l’endroit où les problèmes se produisaient. D’ici à la fin de l’année 2023, des normes émergeront pour fournir une interface unique et sécurisée aux systèmes IoT afin de réduire la surface d’attaque et d’offrir une meilleure visibilité sur les tentatives de piratage et les attaques réussies.

o De nouvelles tactiques de sécurité seront essentielles dans un monde de plus en plus connecté où la confiance et la sécurité sont primordiales. Identifier les lacunes de la sécurité et remédier aux vulnérabilités avant que les attaquants ne puissent les exploiter sera un avantage concurrentiel pour l’ensemble des organisations.