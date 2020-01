Les prédictions 2020 de Stéphane Chantalou, Area Vice-President Sales, Western Europe chez BMC Software

L’entreprise numérique et autonome

« Les entreprises continueront leur processus de digitalisation et vont devenir de plus en plus autonomes grâce aux innovations technologiques dans l’AIOps, l’Edge computing, la convergence de la gestion des opérations informatiques et celle des services informatiques, le SecOps et le DevOps. Plutôt que de se concentrer sur la surveillance et l’observabilité – qui n’indiquent que ce qui a échoué et pourquoi – les entreprises devront se concentrer sur leur ‘’capacité d’action’’. Il sera alors possible de prédire les actions qui pourraient échouer. Un tel déploiement offrant des informations exploitables sera crucial pour les entreprises qui cherchent à aller plus loin dans leur démarche d’automatisation. »

Edge Computing et solutions IoT

« Au cours des deux prochaines années, les partenariats seront une réelle valeur ajoutée pour le développement de l’Edge computing et de l’IoT. Grâce à l’utilisation de solutions intégrées, multifournisseurs et prêtes à l’emploi, les entreprises connaîtront plus de succès qu’avec des produits de niche provenant d’un fournisseur unique. Il sera préférable d’avoir un écosystème de solutions intégrées plutôt qu’une seule solution miracle. »

ITSM & ITOM

« Alors que la gestion des services et les opérations IT continueront de converger, les DSI s’appuieront de plus en plus sur l’intelligence artificielle (IA). Plus que jamais, ils devront s’efforcer de briser les silos entre ces deux services. Pour obtenir une vue d’ensemble de l’environnement informatique, ils s’appuieront sur les technologies cognitives telles que l’IA ou le RPA (’Robotic Process Automation). Cela permettra aux équipes Support et Production’ de communiquer de manière plus étroite. Dans un avenir proche, les entreprises auront la possibilité de lancer sur le marché des solutions entièrement intégrées qui permettront des opérations illimitées à travers l’AppDev, le SecOps, l’ITOps, et la gestion des services. Cela permettra en outre l’utilisation de DevOps dans les organisations utilisant la puissance de l’IA pour améliorer les capacités existantes et en créer de nouvelles. Cela ne signifie pas que les entreprises doivent partir de zéro en matière d’IA, mais qu’elles doivent chercher des solutions logicielles pouvant offrir des solutions d’IA et de machine learning préconçues pour accompagner le changement. »

AIOps

« La demande d’AIOps dans l’entreprise continuera d’augmenter à mesure que l’IA et le machine learning continueront d’être massivement déployés. En raison de l’augmentation de la charge de travail – à la fois dans le cloud public et sur site – et de la complexité accrue des applications, les investissements dans l’AIOps vont augmenter et offrir de meilleurs résultats. Les défis d’aujourd’hui mettent l’accent sur les solutions différenciées des fournisseurs s’appuyant sur l’intelligence artificielle ainsi que sur les techniques d’analyse big data pour aider les opérations IT à passer de la surveillance traditionnelle à l’observabilité et à la capacité d’action. »