Les parents aimeraient que les écoles proposent un programme sur la cybersécurité

août 2021 par

Alors que la rentrée scolaire approche en France, une nouvelle étude de McAfee (Nasdaq : MCFE) montre que même si des parents s’inquiètent de plus en plus de la cybersécurité de leurs enfants, nombre d’entre eux prennent enfin la question au sérieux et cherchent à mieux leur enseigner le bien être numérique.

Alors qu’un peu moins de la moitié des enfants scolarisés (34%) a participé à des cours en ligne l’année dernière en raison de la pandémie, seuls près de trois parents sur dix (29%) ne voient pas de risque accru pour la sécurité en ligne de leurs enfants. Concernant l’année en cours, les parents considèrent que la sécurité en ligne de leurs enfants, l’exposition aux arnaques (70%), le partage d’informations personnelles (69%), la cyber-intimidation (67%), le contenu illégal (66%) et la désinformation (65%) sont leurs principales préoccupations.

Aujourd’hui, alors que les cours se tiennent à nouveau en présentiel, plus des trois quarts des parents (80%) estiment que leurs enfants devraient être sensibilisés au comportement en ligne et à la cybersécurité en classe. Mais, même si seuls 7% d’entre eux estiment qu’il s’agit de leur propre responsabilité, de nombreux parents français prennent déjà des initiatives pour protéger leurs enfants. Près de la moitié des parents (41%) a fait le nécessaire pour sensibiliser sa famille à un comportement sûr, et un autre quart (22 %) s’est équipé d’une nouvelle solution de protection.

“Permettre aux élèves de retourner à l’école en toute sécurité est un impératif pour les parents après les interruptions de l’année scolaire précédente,” déclare Antony Demetriades, VP Marketing chez McAfee. “Nous avons conscience que de nombreux parents souhaitent avoir l’esprit tranquille en ligne et qu’ils se tournent vers les écoles pour les sensibiliser à un meilleur comportement en ligne. Cependant, il est bon de constater que beaucoup le font également dans leur foyer. Chez McAfee, nous comprenons l’importance du bien-être numérique et nous sommes là pour aider les parents et les enseignants à se former et à former leurs enfants.”

Préparez-vous pour la rentrée

La majorité des écoles ne propose pas encore de programme d’enseignement sur le bon comportement numérique. Les parents devront donc continuer à s’informer et à éduquer leur famille. Pour les aider, McAfee a rassemblé les principaux conseils à l’intention des parents afin que leurs enfants soient prêts à retourner à l’école en toute sécurité.

• Équiper ses appareils : tout comme on prépare les enfants à la rentrée des classes en leur faisant faire leur sac à dos à l’avance, il est bon de vérifier que tous les appareils qui seront utilisés par les enfants, pour l’école ou les devoirs, est à jour de ses derniers paramètres, y compris les logiciels de sécurité. • Actualiser ses mots de passe : de nombreux élèves auront toujours accès aux mêmes outils d’apprentissage en ligne depuis la salle de classe. Les mots de passe étant régulièrement partagés par des cybercriminels, il est bon de les mettre à jour régulièrement. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe permet de créer, d’organiser et de crypter des mots de passe robustes afin de garantir une plus grande sécurité.

• Accéder en toute sécurité depuis son domicile : utilisez un VPN lorsque les enfants accèdent à des services d’apprentissage en ligne depuis la maison pour protéger la confidentialité de la connexion Internet avec un cryptage de niveau bancaire pour empêcher les hackers de voler des informations personnelles comme les mots de passe ou les données.

• Enseigner la responsabilité individuelle : la désinformation étant une préoccupation majeure pour de nombreux parents, il est important que ceux-ci sensibilisent leurs enfants aux fake news et leur apprennent à les repérer. Demander aux enfants de remettre en question le contenu qu’ils lisent ou regardent en ligne pour déterminer s’il est crédible avant de se faire une opinion.

• Discuter du bien-être numérique à table : même si le sujet peut sembler ennuyeux, il est important que les familles discutent régulièrement de la cybersécurité à la maison. Les parents devraient expliquer à leurs enfants comment repérer une arnaque par hameçonnage, ce qu’il faut faire en cas de violation de données et comment assurer un véritable bien-être numérique.

En résumé :

Seuls 29% des parents n’ont pas ressenti de risque accru pour la cybersécurité de leurs enfants dans le cadre de l’école à distance au cours de la dernière année scolaire

80% des parents souhaitent que des cours sur le comportement numérique et la cybersécurité soient mis en place à l’école

67% des parents s’inquiètent de l’exposition de leurs enfants aux risques et arnaques en ligne

41% des parents ont déjà pris des mesures pour s’éduquer eux-mêmes ainsi que leurs familles en matière de cybersécurité

Méthodologie

McAfee a mandaté MSI International pour mener une enquête auprès de plus de 1 000 adultes dans chaque pays en avril 2021, âgés de 18 à 75 ans. Ce communiqué de presse ne comprend que les données de l’enquête française. Des enquêtes supplémentaires ont été menées aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en Australie, à Singapour, en Indonésie et en Inde. Les données pour ces régions peuvent être demandées via le contact média ci-dessous.