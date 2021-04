Les opérateurs de centres de données baltes DEAC et DLC ont développé une solution de continuité des opérations

avril 2021 par Marc Jacob

L’opérateur de centres de données DEAC et la société lituanienne Data Logistics Center (DLC) ont mis en commun leurs ressources et créé une solution de reprise après sinistre pour les entreprises, basée sur deux centres de données à Riga (Lettonie) et Vilnius (Lituanie).