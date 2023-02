Les nouveaux enjeux de l’investigation numérique au cœur du Club « Data Sécurité Défense » de Flandrin Technologies

février 2023 par Flandrin Technologies

Le Club Data Sécurité Défense, l’évènement de référence de l’investigation numérique

Une journée pour découvrir les meilleures technologies au service de la Sécurité, la Défense et du Renseignement. L’ambition de cette première édition était à la hauteur des enjeux des services français dédiés à l’enquête. L’événement a réuni plus de 300 responsables et professionnels de la Police, Gendarmerie et la Défense. Le lancement du Club réaffirme la volonté du groupe ChapsVision de renforcer sa position de leader sur le marché régalien. Avec les acquisitions récentes de Bertin IT, Vecsys, Elektron, Deveryware et Ockham Solutions, Flandrin Technologies ambitionne de devenir le leader européen souverain dans la cyber intelligence et la sécurité.

Un acteur souverain futur leader européen du traitement de la data

Comment répondre aux enjeux de souveraineté nationale face aux acteurs internationaux et exploiter toute la valeur des données dans le monde de l’enquête ? Olivier Dellenbach, CEO du Groupe ChapsVision a répondu à ces questions, en présentant le positionnement du groupe :

« C’est la capacité à contrôler les données qui donnera les clés du pouvoir aux Etats. C’est le véritable or noir. En France nous avons les ingénieurs pour mener cette bataille. Le projet de ChapsVision est de faire émerger un acteur qui actuellement n’existe pas en France ni en Europe. Nous avons l’objectif de créer d’ici 5 ans le leader européen souverain dans le traitement de la donnée, entre les grands intégrateurs et la myriade de startups. »

État des lieux de l’investigation numérique

Plusieurs personnalités du monde de la Sécurité ont dressé un état des lieux des nouvelles tendances autour de l’investigation numérique.

La question des cadres d’usage des technologies au service des enquêtes a été soulevée par le Colonel Pierre-Yves Caniotti, chef de la Division Stratégie, Commandement de la Gendarmerie dans le cyberespace : « Le traitement de la donnée n’est pas une problématique réservée aux enquêtes les plus pointues. Elle concerne aussi les enquêteurs dans les territoires. Par ailleurs, tout ou partie des données doit pouvoir être partagé avec des forces de sécurité partenaires dans le cadre d’enquêtes de dimension internationale. »

L’enjeu de la souveraineté nationale a été souligné par le Général Richard Lizurey, Vice-Président de Chartres Métropole et ancien DGGN : « Il y a un décalage entre le discours et la réalité des choses sur la souveraineté. Il serait bénéfique que le cadre légal évolue, soit plus souple sinon nous empêchons la technologie d’évoluer ce qui fait le jeu des criminels ou des concurrences étrangères. »

Un constat complété par le Colonel Pierre-Yves Caniotti : « Il est important d’adopter une vraie démarche prospective à 3 ou 5 ans sur les différents sujets comme par exemple le chiffrement ou la traçabilité des crypto-actifs. En effet, les outils doivent évoluer en permanence, car les écosystèmes criminels sont très mouvants et adaptent continuellement leurs modes opératoires à l’évolution des technologies et services numériques. »

Une analyse confirmée par Thierry Delville VP Groupe, Directeur Sécurité chez Capgemini et ancien Délégué de la DMISC (Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité et la lutte contre les Cybermenaces) : « Essayons de mettre en place une approche plus transverse. L’enjeu est de réduire le temps d’implémentation de ces nouvelles technologies, avant leur appropriation par la sphère criminelle. »

Les participants de la table ronde “Le marché de l’investigation numérique”, de gauche à droite :

Olivier Dellenbach, le Colonel Pierre-Yves Caniotti, Thierry Delville, le Général Christophe Gomart,

le Général Richard Lizurey et Gilles Delafon, animateur.

La croissance exponentielle des données générées revêt aussi un intérêt évoqué par le Colonel Pierre-Yves Caniotti : « L’omniprésence numérique constitue aussi une opportunité pour les enquêteurs qui collectent et exploitent les traces numériques. L’enjeu est de pouvoir traiter ces traces qui constituent autant d’éléments de preuve dans l’enquête judiciaire et qui seront portés jusqu’au procès pénal. »

L’actualité du conflit Russie-Ukraine a été évoquée par le Général Christophe Gomart, Directeur de la sûreté et de la gestion des risques du groupe Unibail-Rodamco-Westfield et ancien directeur du renseignement militaire : « La guerre en Ukraine est la première guerre de la métadonnée. C’est un conflit ouvert, « transparent » avec une quantité impressionnante de données générées qu’il s’agit de traiter pour trouver la donnée utile. »

Le rôle de l’IA dans le traitement de la donnée

Eric Bourry, Chief Architect Officer du Groupe ChapsVision a dressé un panorama du rôle de l’IA qui permet de traiter les données et d’optimiser le travail des analystes : « L’essentiel des données collectées autour de l’enquête est non structuré. Il peut s’agir de textes et documents, d’images, d’audio ou de vidéo. L’enjeu est d’extraire l’information utile. L’IA permet de répondre à ces challenges mais elle ne se substitue pas à l’enquêteur. Elle l’aide à travailler plus vite notamment grâce à la détection automatique de motifs récurrents, la détection de communautés et groupes d’intérêts, la prédiction ou suggestion de relations. »