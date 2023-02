Les nouveaux commutateurs Gigabit Ethernet NT5000 de Red Lion lance

février 2023 par Marc Jacob

Red Lion, fabricant de technologies innovantes qui permettent aux organisations industrielles d’accéder à leurs données, de les connecter et de les visualiser, présente sa nouvelle gamme de commutateurs Gigabit gérés de couche 2 N-Tron®, les NT5000. Alors que les industries du monde entier se transforment numériquement et optimisent leurs opérations, un accès réseau fiable et sécurisé est absolument essentiel. Les commutateurs NT5000 et leur communication en gigabit, sont conçus pour améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau, pour les organisations industrielles de toutes tailles et de tous environnements.

La gamme NT5000 maximise les performances d’exploitation et le temps de fonctionnement d’une

installation grâce à une intégration transparente, des capacités de gestion et de diagnostic avancées, une

redondance de réseau et une sécurité multi-niveaux. Cela permet aux organisations de répondre aux

évolutions technologiques de l’information et aide les organisations à répondre aux besoins en technologies

de l’information et de l’exploitation pour une communication fiable.

Les commutateurs NT5000 sont disponibles dans des configurations à 6, 8, 10, 16 et 18 ports, cuivre ou

avec différentes options de ports cuivre et fibre qui peuvent répondre aux exigences d’installation

spécifiques. Avec un boîtier métallique durable et compact, une large plage de température de

fonctionnement, la gamme NT5000 est une solution compacte pour un fonctionnement fiable dans les

environnements industriels difficiles, notamment l’automatisation des usines, la robotique, l’agroalimentaire,

le pétrole et le gaz, la marine et le rail.

Configuration simplifiée

La configuration des commutateurs peut être un processus déroutant et chronophage. Le NT5000 est conçu

pour un déploiement rapide et facile dès sa sortie de l’emballage. Son interface utilisateur graphique et

moderne comporte un assistant de configuration qui guidera les utilisateurs tout au long de la configuration

initiale.

Sécurité multicouche

Les menaces actuelles de cybersécurité peuvent avoir de graves conséquences. Tous les commutateurs ne

disposent pas d’une sécurité réseau à plusieurs niveaux pour empêcher les accès non autorisés. Les

NT5000 disposent d’un cryptage des mots de passe, d’un accès utilisateur à plusieurs niveaux et d’une

sécurité MAC, IEEE 802.1X avec authentification à distance RADIUS, etc. Les administrateurs peuvent

consulter l’événement et le syslog pour voir clairement l’état du réseau en temps réel et recevoir des

notifications sur les tentatives d’accès ou les changements de configuration. Le commutateur peut être

configuré pour désactiver automatiquement les informations d’identification des utilisateurs ou des ports

après des tentatives d’accès infructueuses.

Le NT5000 présente également les caractéristiques suivantes :

– Tableaux de bord graphiques

– Auto-member de l’anneau N-RingTM

– Port mirroring

– Diagnostics de câblage

– STP/RSTP/MSTP

– IGMP v1/v2/v3

– SNMP v1/v2/v3

– NTP, LLDP et LACP

– Démarrage rapide permettant le passage du trafic en moins de 20 secondes

– Large tolérance aux chocs et aux vibrations

– Nombreuses certifications de conformité, notamment Sécurité des produits : (UL/CUL) Endroits ordinaires et

dangereux, Émissions/Immunité : FCC/ICES/CE, ATEX/IECEx, Marine : ABS, Rail : EN 50155, EN 50121,

EN 61373, UKCA.