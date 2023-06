Les nouveaux colliers de câblage en Nylon 612 ultra-résistants de Panduit

novembre 2022 par Marc Jacob

La robustesse du matériau en nylon 612 assure également un maintien stable et continu en position pour les câbles ou les tuyaux, sur une plage de température variant de -60oC à 90oC, garantissant ainsi une large possibilité d’applications, telles que des surfaces soumises aux vents forts ou à des vibrations élevées.

Les avantages

Avec l’augmentation des coûts, il est plus que jamais essentiel pour les industriels de sécuriser leurs installations, et notamment leurs câblages, en utilisant des matériaux appropriés pour chaque application. Les colliers de serrage N612 (PLT4S-M6120) de Panduit sont les premiers a être utilisés dans les solutions d’attaches de câbles résistantes aux intempéries. Ils offrent, de plus :

• Une résistance aux UV et proposent, de fait, une durée de vie garantie de 20 ans. Ce qui réduit les risques de compromettre l’installation de câblage dans le temps.

• Une résistance à la corrosion chimique, aux rayons solaires et aux pluies acides.

• Une résistance supérieure à la traction, à la rétention de l’élongation dans le temps.

• Une conception idéale pour des applications extérieures difficiles, et une plage de température de fonctionnement garantie de -60oC à 90oC.

Pour quels secteurs industriels ?

Les applications d’énergie renouvelable, le solaire, l’éolien, les services publics, la maintenance dans l’industrie manufacturière, l’industrie au sens large, sont autant de domaines d’activités qui sont de grands utilisateurs de colliers de câblage, donc du collier de serrage N612 de Panduit.

De plus, les colliers de câblage N612 de Panduit sont adaptés à la gestion des câbles sur les surfaces et les cadres galvanisés, tels que ceux utilisés sur le marché en pleine croissance des systèmes photovoltaïques.

Le collier de câblage PLT4S-M6120

Panduit est aujourd’hui le premier fabricant d’attaches de câbles à utiliser le Nylon 612 dans la production de ses colliers. Le câble de serrage N612 est disponible en nylon noir, il est conçu en monobloc avec un coin de verrouillage, ainsi qu’une pointe incurvée et effilée nécessitant une force d’insertion moindre. Le PLT4S-M6120 est facile à installer, ce qui augmente la fiabilité et la productivité globale de ses utilisateurs.

Panduit ne peut que constater la demande croissante de produits durables de haute qualité qui participent au respect de l’environnement, à la sécurité et à la rentabilité des industriels, favorisant ainsi leur productivité.