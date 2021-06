Les méthodes de stockage des données obsolètes nuisent aux performances des entreprises

juin 2021 par Iron Mountain Incorporated

Soucieux d’aider ses clients à CLIMB HIGHER™ pour transformer leurs activités et améliorer leurs performances commerciales, Iron Mountain a élaboré « Comment comprendre la valeur des données », un guide étape par étape sur la manière dont les entreprises doivent évaluer, traiter et stocker les données afin d’en extraire au mieux une nouvelle valeur, de renforcer la résilience opérationnelle et d’avoir un impact sur leur développement.

« Chaque jour, un nombre vertigineux de 200 exaoctets de données est généré à travers le monde. Cela représente 1,1 gigaoctet par personne et par heure1 », a déclaré András Szakonyi, Senior Vice President, Europe, Middle East and Africa (EMEA) chez Iron Mountain. "Les entreprises représentent 42,2 % de ce chiffre, ce qui crée de nouveaux défis en matière de stockage et de gestion des données. Ces obstacles doivent être surmontés car les organisations qui font le meilleur usage de leurs données pour éclairer les décisions critiques ont le potentiel d’obtenir un avantage concurrentiel. »

Une autre étude d’Iron Mountain révèle que les investissements dans les solutions numériques induits par la COVID-19 ont explosé, la plupart des décideurs en matière de données (86 %) affirmant que leur déploiement a donné à leur organisation un avantage concurrentiel. Les conclusions de cette étude ont inspiré la création de ce guide, qui examine la réalité de la gestion des données en 2021 et fournit des conseils pratiques aux organisations afin qu’elles disposent des outils nécessaires pour réussir.

Ce document intitulé « Data Insights : Comment comprendre la valeur des données » détaille six étapes qui, une fois combinées, peuvent empêcher que des données précieuses ne finissent dans une décharge numérique :

● Adopter une attitude proactive en matière de gestion des données

● Développer un système robuste de hiérarchisation des données

● Investir dans le sommeil de l’automatisation du cycle de vie des données

● Payer uniquement pour l’espace de stockage dont vous avez réellement besoin

● Faire travailler vos données plus intelligemment.

● Établir les meilleures pratiques, à l’échelle de l’entreprise