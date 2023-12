Les messagerie Whatsapp, Signal et Telegram bannies du gouvernement les Commentaires de Samuel Hassine de Filigran

Suite à la décision de la première ministre Elisabeth Borne d’interdire aux membres du gouvernement d’utiliser, à partir du 8 décembre, toute messagerie instantanée autre que Tchap, l’application sécurisée développée il y a trois ans pour les fonctionnaires français, ou encore Olvid, conçue par une start-up basée à Paris, vous trouverez ci-dessous les commentaires de Samuel Hassine, CEO et cofondateur de Filigran :

« Les messagerie instantanées les plus populaires ne sont malheureusement pas les plus sécurisées. Si vous souhaitez utiliser des messageries telles que WhatsApp ou Messenger, vous devriez vous poser la question suivante : est-ce que je pourrais avoir cette conversation à haute voix dans un café bondé. Si ça n’est pas le cas, alors vous devriez songer à utiliser une application plus sécurisée. »

« C’est toujours une bonne nouvelle lorsque l’on voit les autorités prendre des mesures pour augmenter le niveau global de sécurité de nos administrations. C’est encore mieux quand elles prônent des solutions françaises. La France bénéficie d’un solide écosystème dans la cyber avec de nombreuses pépites qui méritent d’être mises en avant par les autorités. »