Les menaces cyber ciblent de plus en plus les TPE/PME

janvier 2022 par Marc Jacob

France Num (Direction Générale des Entreprises – Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance) et Cybermalveillance.gouv.fr ont organisé un webinaire sur la Cybersécurité qui était animé par Bénédicte Roullier, cheffe du pôle Transformation numérique des TPE/PME (Direction générale des entreprises), Franck Gicquel, responsable des partenariats de Cybermalveillance.gouv.fr, Gregory Fabre, co-fondateur et président de Cyberzen et Valentin Gueriot, PDG de Time-Line Factory. L’objectif de ce webinaire était de faire un état des menaces cyber et le ressenti des TPE/PMEmais aussi d’avoir un retour d’expérience croisé par un activateur France Num labellisé « expert cyber » en binôme avec un client

En préambule, Bénédicte Roullier rappelle que la DGE est très impliquée dans Cybermalveillance.gouv.fr. Puis elle a lancé le débat en donnant la parole à Franck Gicquel qui en introduction explique le rôle de Cybermalveillance.gouv.fr dans ses missions d’information, de surveillance et d’assistance auprès des particuliers et des PME. Puis il a présenté le top des cyber-menaces qui ciblent les PME. Il y a eu en 2021 il y a eu plus de 150.000 entités qui ont subi des attaques. Cybermalveillance.gouv.fr qualifient toujours les attaques puis proposent des solutions aux victimes. La première menace est le ransomware, le pirate de compte, le phishing qui est la mère de toutes les attaques. Selon les données de Cybermalveillance.gouv.fr, l’hameçonnage est véritablement en explosion avec une hausse de plus de 400% en quelques mois. Elles sont de plus en plus évoluées avec des difficultés pour reconnaitre un vrai site d’un faux. Les pirates vont souvent enrichir leur première attaque afin d’en faire d’autres. Le piratage de compte est la 2ème menace après le phishing. Cette attaque provient d’hameçonnage, mais aussi parfois par la fuite d’un seul mot de passe pour peu qu’ils sont le même pour d’autre authentification. Il cite aussi l’usurpation d’identité qui peut avoir des effets néfaste durant plusieurs années. Par contre, la menace numéro un pour les professionnels reste les ransomware. Pour lui il n’y a aucune assurance de retrouver ses données en payant la rançon demandée. Ces attaques ciblent tout type de d’entreprise grande ou petite. Avec le télétravail, ils ont touché plus facilement les entreprises. De plus, les pirates utilisent les PME pour s’introduire dans les SI des grands groupes. Les pirates forment aujourd’hui un écosystème dont chaque maillon forma l’intégralité de la chaine. On retrouve aussi un nouveau type de menace qui est la divulgation d’informations sensibles.

Pour se prémunir il y a un volet technique en mettant en place une stratégie de cybersécurité en se reportant aux conseils de l’ANSSI, mais aussi en se référant au label monté par Cybermalveillance.gouv.fr en relation avec l’AFNOR. Des conseils et des outils pour aider les TPE/PME

Gregory Fabre, co-fondateur et président de Cyberzen apporte son témoignage en tant que labellisé depuis déjà un an et demi et activateur de cybernum. Il est contacté régulièrement via la plateforme soit pour être mieux sécurisé soit pour intervenir en remédiation. A ce jour 40% des interventions concerne des TPE et 60% des PME. Il a par la suite fait témoigner Valentin Gueriot, PDG de Time-Line Factory une entreprise dans le domaine de la production numérique. Il a contacté Cyberzen pour obtenir une solution de sécurit tout en un et une offre de RSSI délégué. Pour Valentin Gueriot la prestation de RSSI lui apporte de la tranquillité et du conseil. Il estime que depuis le commencement de cette prestation, le niveau de sécurité de son entreprise s’est améliorée en particulier par le boitier EGIDE tout en un le VPN pour la mise en place du télétravail, il a aussi mis à la disposition des collaborateurs un guide des bonnes pratiques. Il considère que depuis le déploiement durant l’été qui n’a pris que quelques jours, la cybersécurité de son entreprise s’est améliorée et est totalement transparente. Le déploiement d’un VPN lui a permis de changer ses habitudes en matière de gestion des mots de passe. Les échanges de données entre les deux sites et suite au télétravail d’améliorer la connexion sécurisée aux données. Ainsi, il a proscrit les échanges de clés USB comme il le faisait dans le passé. Quant au budget, il n’en avait pas réellement, par contre, il souhaitait mettre en place une sécurisation de son SI. Aujourd’hui il dépense environ 7000€ par an pour l’ensemble des prestations qu’il estime totalement justifiée.

Puis, Franck Gicquel a évoqué le volet humain. Pour la publication d’une charte informatique et de sensibiliser sur la connaissance du risque puis de partager les bonnes pratique sont indispensables. Il rappelle que Cybermalveillance.gouv.fr a publié plus de 17 dossiers sur les bonnes pratiques qui doivent être maitrisées dans toutes les entreprises. Ces dossiers sont très accessibles à tous. Pour les collectivités, un outil d’évaluation pour pouvoir se situer en matière de niveau de sécurité est disponible. Enfin, concernant les enfants un kit appelé les incollables est disponible sur le site de Cybermalveillance.gouv.fr.

Pour conclure, Bénédicte Roullier rappelle que des formations gratuites à la cybersécurité sont mises à disposition sur FranceNum. Franck Gicquel pour sa part annonce que prochainement des formations spécifiques pour les prestataires seront mises à dispositions sur le site de Cybermalveillance.gouv.fr.