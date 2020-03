Les membres du groupement Hexatrust se mobilisent et apportent leur soutien aux organisations impactées par la crise sanitaire du coronavirus

mars 2020 par Marc Jacob

En réponse à l’appel lancé par le Gouvernement, les membres d’Hexatrust ci-après ont décidé de fournir des outils et des conseils gracieux afin :

de permettre aux français de télétravailler en sécurité et en confiance,

de permettre aux organisations publiques et entreprises privées de rester protégées pendant la période de fragilité, et notamment les établissements de santé,

d’apporter la solidarité indispensable au maintien en conditions opérationnelles de l’informatique des organisations françaises pendant la durée de la crise, et tout particulièrement aux organisations essentielles à la nation parmi les secteurs de l’alimentation, la santé, l’énergie, le transport, les Télécoms et régalien.

D’ores et déjà, les sociétés suivantes ont déclaré leur mobilisation avec des offres adaptées : 6CURE, ASP SERVEUR, ATEMPO, BRAINWAVE GRC, CONSCIO TECHNOLOGIES, CYBERWATCH, EBRC, ERCOM, ILEX INTERNATIONAL, IN WEBO, ITRUST, JAGUAR NETWORK, JAMESPOT, OODRIVE, PRADEO, THEGREENBOW, TIXEO, TRANQUIL IT, VADESECURE et WALLIX.

« Ne laissons pas cette pandémie terrestre générer une pandémie numérique, et les organisations déstabilisées par des cyberattaques ! Les Opérateurs de Services Essentiels, les établissements de santé ou l’ensemble des entreprises aujourd’hui sont totalement numériques et il est indispensable de les accompagner dans les jours et les semaines particulières à venir pour assurer leur résilience. Nous nous engageons à leurs côtés. C’est de notre responsabilité de veiller à la sécurisation et disponibilité des accès et des données, des organisations qui mettent en place un plan de continuité d’activité. Au sein d’Hexatrust, et avec nos partenaires, nous sommes en capacité à mobiliser l’équipe de France de la Cybersécurité au service de tous. » Jean-Noël De Galzain, Président HEXATRUST.

Tout savoir sur le site :

https://www.hexatrust.com/coronavirus/

https://www.itrust.fr/accueil/kit-c...