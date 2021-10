Les leaders de l’écosystème cyber français s’associent pour lancer l’Open XDR Platform

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Des technologies de cybersécurité innovantes réunies dans une plateforme

Face à la recrudescence des cyberattaques et à la sophistication des techniques utilisées par les cybercriminels, les responsables sécurité des organisations s’appuient sur de nombreux outils leur permettant de gérer la détection et la réponse aux cyberattaques. Toutefois, le déploiement de multiples solutions ne communiquant pas, peu, ou mal, s’avère vite chronophage et peut réduire l’efficacité des opérations cyber.

Partant de ce constat, cinq éditeurs qui excellent dans des domaines précis de la cybersécurité ont fédéré leurs expertises en une solution commune. L’Open XDR Platform apporte une réponse concrète et immédiate à des besoins forts de simplification et d’unification du marché.

Ainsi chaque acteur met à disposition sa technologie spécifique au sein d’une interface unique et opérationnelle, où les responsables de sécurité pourront composer en toute flexibilité une offre sur mesure, parmi les fonctionnalités suivantes :

XDR fédéré, Cyber Threat Intelligence, et Orchestration de sécurité (SOAR) par SEKOIA

Endpoint Detection & Response, par HarfangLab

Mobile Threat Defense, par Pradeo

Malware analysis, par GLIMPS

Email Threat Detection & Response, par Vade

Une plateforme à vocation européenne

L’Open XDR Platform est le prolongement du partenariat initié par SEKOIA, HarfangLab et Pradeo en septembre dernier afin d’offrir une cyberdéfense unifiée et étendue. Forte de ses solutions de cybersécurité spécialisées, complémentaires et interopérables, la plateforme bénéficie d’ores et déjà de l’une des plus importantes équipes de Cyber Threat Intelligence privées en Europe.

Chaque acteur sélectionné confère à l’écosystème cyber l’assurance de technologies d’excellence, innovantes et éprouvées, reconnues par leurs pairs et leurs clients, tout en adhérant aux valeurs communes d’excellence, de transparence, et de collaboration.