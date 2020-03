Les hackers éthiques encore plus mobilisés pendant Covid-19

mars 2020 par YesWeHack

« Notre communauté de plus de 15 000 hackers éthiques est fortement engagée depuis le début de la crise du Covid-19. Ces derniers sont deux fois plus actifs depuis le début du confinement et remontent plus de failles et de rapports. Cette mobilisation est clairement dans un objectif de garantir la sécurité des systèmes et des utilisateurs de nos clients », témoigne Guillaume Vassault-Houliere,

cofondateur et CEO de YesWeHack. « Les entreprises peuvent compter sur nous pour que nos services restent opérationnels à 100% pendant la crise et assurer que leurs systèmes, même soumis à de fortes pressions, restent disponibles. » Pour respecter le confinement en assurant la continuité de leurs activités, les entreprises privées et publiques ont déployé de nouveaux services numériques en urgence. Toutes ces applications, en direction d’employés et de clients, multiplient le nombre de points d’accès et, donc, le risque de cyberattaques. Il est ainsi d’autant plus important de protéger ces nouveaux services pour garantir la sécurité des systèmes et des utilisateurs. YesWeHack préconise donc aux entreprises de faire appel à sa communauté de hackers éthiques pour s’assurer que, devant l’urgence de la situation, ces systèmes ne s’en retrouvent pas plus exposés.