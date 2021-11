Les grands principes de la reconnaissance faciale : fonctionnement et sécurité

novembre 2021 par Cyril Drianne – Country Manager Electronic IDentification

La reconnaissance faciale consiste à identifier une personne au moyen d’une image ou d’une vidéo de son visage. La technologie recueille un ensemble de données biométriques uniques pour identifier, vérifier ou authentifier une personne. Contrairement à d’autres solutions d’identification telles que les mots de passe, la vérification e-mail ou l’identification des empreintes digitales, la reconnaissance faciale biométrique utilise des modèles mathématiques et dynamiques qui positionnent ce système comme l’un des plus sûrs.

Le principe de fonctionnement

Les systèmes de reconnaissance faciale saisissent une image entrante provenant d’une caméra, de manière bidimensionnelle ou tridimensionnelle, conformément aux caractéristiques du dispositif. Ceux-ci comparent les informations pertinentes du signal de l’image en temps réel (ce qui est beaucoup plus fiable que les informations obtenues à partir d’une image statique). Lors de cette comparaison entre les visages, le dispositif analyse mathématiquement l’image entrante sans aucune marge d’erreur et vérifie que les données biométriques correspondent à la personne qui doit faire usage du service ou sollicite l’accès à une application ou à un système. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies d’apprentissage automatique, les systèmes de reconnaissance faciale peuvent fonctionner conformément aux standards les plus élevés en matière de sécurité.

Quelques exemples de cas d’usage en matière de reconnaissance faciale biométrique

Les usages de la reconnaissance faciale se focalisent sur la vérification ou l’authentification. Cette technologie est utilisée, dans des situations telles que :

Deuxième facteur d’authentification, afin de rendre plus sûr tout processus de connexion.

Accès aux applications portables sans mot de passe.

Accès à des services en ligne préalablement souscrits

Accès aux bâtiments et immeubles

Méthode de règlement, à la fois dans des magasins physiques et en ligne

Accès à un dispositif verrouillé

Check-in dans les aéroports, hôtels, etc.

L’authentification par reconnaissance faciale est donc désormais bien plus qu’un simple gadget, mais bel et bien un mode d’authentification ultra sécurisé et adapté à de très nombreux usages dans un contexte purement professionnel. Dans ce contexte, les industries et secteurs d’activité les plus sensibles comme la banque utilisent aujourd’hui de telles approches.