Les grandes tendances identifiées par Progress pour 2024

décembre 2023 par Progress

Progress présente les principales grandes tendances qui devraient impacter le monde IT en 2024. Cette nouvelle année à venir devrait voir une convergence d’avancées technologiques et de changements organisationnels, de gestion des données et de connaissances qui joueront un rôle central dans l’élaboration de l’avenir, de la prise de décision et de l’efficacité opérationnelle.

Voici ci-dessous quelques tendances clés :

• A l’ère de l’IA, les expériences numériques prennent de la hauteur

Pendant ce temps, le rôle de l’IA dans les logiciels va connaître un changement significatif. Les entreprises seront contraintes d’intégrer l’IA pour rester à la pointe, relever des défis concrets et améliorer l’expérience utilisateur. Cette intégration donnera naissance à une ère d’expériences utilisateur fluides, à mesure que les attentes des consommateurs s’alignent sur le potentiel de l’IA à fournir des interfaces rationalisées et intuitives. Cela dit, à mesure que l’IA assume davantage de responsabilités organisationnelles, les implications éthiques passeront au premier plan de la gouvernance d’entreprise. La surveillance éthique de l’IA évoluera d’une approche spécialisée à un impératif généralisé dans tous les secteurs, mettant l’accent sur la transparence, l’équité et la responsabilité.

L’IA servira également de catalyseur dans l’évolution rapide des chatbots, les transformant d’utilitaires basés sur des scripts en agents conversationnels intelligents. La compréhension du langage naturel, la connaissance du contexte et les parcours utilisateur personnalisés seront les nouvelles références en matière d’excellence des chatbots.

La personnalisation du contenu aura également une transformation significative. Nous assisterons à un passage d’un ciblage statique basé sur la démographie à des stratégies de contenu dynamiques qui s’adaptent en temps réel au contexte de chaque utilisateur. Cela nécessitera des workflows de gestion de contenu plus agiles, capables de suivre le rythme de la nature instantanée des interactions des utilisateurs.

Par ailleurs, les considérations réglementaires influenceront fortement le paysage technologique, notamment autour des données clients. Alors que les réglementations mondiales sur la confidentialité des données deviennent de plus en plus strictes, les plates-formes de données client (CDP) deviendront des outils commerciaux essentiels. Les entreprises qui proposent des CDP dotés de cadres de conformité robustes navigueront non seulement facilement dans le labyrinthe réglementaire, mais transformeront également leur capacité à adhérer à ces réglementations en un avantage concurrentiel.

• Une nouvelle façon d’appréhender la gestion des données

L’enthousiasme suscité par l’IA générative nécessite de donner un sens aux données. Au cours des 20 dernières années, les entreprises ont trouvé de nouveaux moyens de générer (par exemple l’IoT) et de stocker plus de données que jamais auparavant. Mais ces données restent souvent sous-utilisées. Les entreprises souhaitent libérer la valeur des données, prendre des décisions plus intelligentes et augmenter leur productivité et leur efficacité opérationnelle. Dans ce contexte, les solutions capables d’interpréter (rechercher, identifier les tendances, les irrégularités, faire des recommandations, etc.) les données provenant d’un large éventail de sources disponibles pour les entreprises seront très demandées.

Sur le plan technologique, les avancées révolutionnaires du Data Mesh, en particulier Data Fabric et l’intégration des Knowledge Graphs, redéfiniront le paysage. Ces innovations amélioreront la qualité des données et l’efficacité opérationnelle et remodèleront l’économie de la gestion des données. Simultanément, la montée en puissance des gestionnaires de données et des citoyens des données au sein des entreprises crée des communautés actives et engagées, qui rappellent la montée antérieure des DSI et des CDO/CDAO, désormais répartis au niveau des départements et des équipes.

• La prochaine étape de l’évolution DevSecOps

L’IA dans le domaine DevSecOps est encore une technologie émergente. Nous verrons une acceptation plus large de la sortie GenAI en 2024, non pas dans son format actuel, mais sous la forme d’une fourniture de code par un développeur élargi à son équipe DevSecOps. Cela seul entraînera une amélioration significative de la productivité qui ne remplacera pas nécessairement les développeurs mais amplifiera certainement de manière significative la productivité des équipes.

De plus, le DevOps a évolué du script efficace vers l’infrastructure as code, ouvrant la possibilité d’appliquer les pratiques du cycle de vie du développement logiciel (SDLC) à la surveillance et à la gestion de l’infrastructure. Alors que les communautés de développeurs adoptaient des pratiques qui amplifiaient la productivité, le mouvement a donné lieu à des opportunités collectives d’acquérir des compétences en codage et en programmation en plus des outils d’opérations informatiques. Aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus matures et disposent de plus d’outils que jamais. Par conséquent, les compétences du personnel DevOps ont également considérablement changé. Lorsque les entreprises font évoluer leur infrastructure, leur équipe doit également évoluer pour configurer, déployer et gérer efficacement l’infrastructure. A l’apogée du mouvement DevOps, cela s’est fait en acquérant des compétences en matière de codage et de script, en automatisant les processus et en gagnant en efficacité.

Les déficits de compétences émergents et le désir des entreprises d’intégrer les produits SaaS dans les pratiques DevSecOps soulignent la nécessité de démocratiser les compétences DevOps. C’est là que ClickOps fait une entrée évidente dans les pratiques DevSecOps. Les flux de travail basés sur l’interface utilisateur sont désormais utilisés pour les scénarios les plus courants, réduisant ainsi l’impact des déficits de compétences, agissant ainsi comme un pont pour intégrer de nouveaux experts dans le DevSecOps pour les cas d’utilisation courants.

• Complexité croissante des environnements d’infrastructure

À mesure que la complexité des environnements réseau augmente rapidement, les entreprises adopteront de plus en plus de stratégies cloud et multi-cloud. Cette complexité s’accompagne du défi d’exigences accrues en matière de dépannage et de réponse aux incidents. L’impératif de solutions uniques et consolidées de surveillance et de visibilité du réseau est désormais plus prononcé que jamais.

Un autre problème urgent auquel les équipes de sécurité seront confrontées en 2024 est la lassitude face aux alertes, c’est-à-dire être inondées par un déluge d’événements et d’alertes. L’automatisation et la priorisation sont devenues essentielles pour lutter contre cela. Les progrès récents en matière d’intelligence artificielle offrent une alternative. Ceci grâce à la capacité de l’IA à assumer une partie de la charge analytique et à gérer le « gros travail » qui incombait traditionnellement aux analystes humains.

• Bien-être au travail : santé mentale et neurodiversité

La santé mentale et la neurodiversité seront deux domaines clés pour les entreprises en 2024. Les entreprises devraient être plus disposées à discuter ouvertement du soutien qu’elles peuvent apporter à leurs employés. Des initiatives de lutte contre la solitude et des systèmes de soutien pour faire face à la dépression et à l’anxiété peuvent notamment être mises en place.

Par ailleurs, la neurodiversité est également un défi, principalement parce qu’il existe de nombreux handicaps différents qui peuvent en relever. Enfin, davantage d’entreprises devraient être mises au défi de trouver des moyens de discuter des événements mondiaux, principalement autour de la justice sociale et des droits de l’homme. L’Ukraine, Israël/Gaza, l’annulation de l’affaire Roe v Wade, les groupes marginalisés confrontés à une augmentation des crimes haineux – ce sont autant de sujets difficiles qu’aucun d’entre nous n’est vraiment prêt à aborder. Mais pour de nombreuses entreprises, l’attente est là.